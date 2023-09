Crise énergétique : les Européens approuvent les mesures d'aide prises par l'UE

Par James Thomas (adapté de l'anglais)

Au total, 87 % des personnes interrogées ont déclaré qu'il était "très important" ou "assez important" que l'UE prenne des mesures pour limiter l'impact immédiat de la hausse des prix de l'énergie sur les consommateurs et les entreprises.

Selon une nouvelle enquête officielle, les citoyens européens soutiennent massivement les mesures prises par l'UE au cours de l'année écoulée pour protéger les consommateurs et les entreprises de la volatilité des prix de l'énergie.

PUBLICITÉ

Les chiffres publiés lundi par Eurobaromètre montrent que les Européens approuvent également les mesures prises par l'UE pour renforcer la sécurité énergétique, la transition écologique et la compétitivité de l'industrie technologique, ainsi que le soutien continu de l'Union à l'Ukraine contre l'invasion russe.

La guerre en Ukraine et la crise énergétique ont mis à mal la reprise post-pandémique de l'UE, ralentissant les efforts de relance de l'économie, augmentant les coûts et exacerbant l'inflation.

Interrogés sur l'importance qu'ils accordent à diverses initiatives européennes de l'année écoulée, 87 % des répondants à l'enquête ont déclaré qu'il était "très important" ou "assez important" que l'UE prenne des mesures pour limiter l'impact immédiat de la hausse des prix de l'énergie sur les consommateurs et les entreprises.

Par ailleurs, 86 % des personnes interrogées ont affirmé qu'il était important que l'Union européenne promeuve l'utilisation durable des ressources naturelles, tandis que pour 76 % d'entre elles, il est important que l'Union renforce la résilience de son économie.

Lundi, la Commission européenne a annoncé plus tôt dans la journée qu'elle avait revu ses prévisions économiques à la baisse, ramenant la croissance prévue pour cette année de 1 % à 0,8 %. Elle a blâmé les prix élevés des biens et des services qui "pèsent plus lourd que prévu".

Les Européens veulent continuer à soutenir l'Ukraine

En ce qui concerne les actions futures, 85 % des Européens estiment que l'UE devrait renforcer sa production de technologies propres afin d'améliorer sa compétitivité sur la scène mondiale, tandis que 79 % d'entre eux pensent que Bruxelles devrait prendre des mesures pour réduire la consommation d'énergie.

Les Européens ont également été interrogés sur la mesure dans laquelle l'UE devrait continuer à soutenir l'Ukraine contre l'invasion russe, une nette majorité d'entre eux souhaitant que l'aide apportée à Kiev soit maintenue.

Les sanctions économiques à l'encontre de la Russie sont soutenues par 71 % des citoyens de l'UE, tandis que 65 % d'entre eux souhaitent que l'Ukraine soit intégrée au marché unique européen.

Depuis le début de l'invasion, l'Ukraine a redoublé d 'efforts pour rejoindre l'UE et son marché unique le plus rapidement possible, obtenant le statut de candidat en mars 2022.