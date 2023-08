Un an après la flambée des prix de l’énergie, la situation s’améliore pour les foyers et les entreprises. Les prix du gaz ont retrouvé des niveaux équivalents à ceux d’avant la guerre en Ukraine.

La page de la crise énergétique semble se tourner en Europe, un an après une flambée historique des prix. L'envolée des factures apparaît appartenir au passé avec une diminution des coûts du gaz qui ont retrouvé des niveaux équivalents à ceux précédents la guerre en Ukraine.

Si toutefois des fluctuations se font encore ressortir sur les marchés, les citoyens peuvent désormais respirer davantage.

"La volatilité est de l'ordre de 5 - 10 ou 20 %, ce qui n'est pas aussi dramatique que ce que nous avons vu et que ce à quoi nous sommes habitués sur le marché", explique Simone Tagliapietra, analyste à l’institut Bruegel.

"Les installations de stockage de gaz sont maintenant remplies à plus de 90 %(...) et la demande de gaz en Europe reste réduite de l'ordre de 20 % par rapport aux niveaux d'avant la crise", ajoute-t-il.

Le prix du gaz atteignait un record l'année dernière à 300 euros euros/MWh, avec des stocks remplis à 79% de leur capacité. La situation est bien meilleure aujourd'hui avec un montant fixé à 34 euros/MWh et des réserves pleines à 92%.

Selon Simone Tagliapietra, il est temps maintenant pour les gouvernements de changer de stratégie.

"L'année dernière, les gouvernements se sont lancés dans ce domaine en subventionnant les factures d'énergie pour tous. Il est maintenant très important de ne plus le faire, car nous ne sommes plus en pleine crise, mais il faut être très sélectif et fournir un soutien ciblé aux plus vulnérables de la société", précise le chercheur.

Un retournement du marché est toujours possible au cours de l'hiver, toutefois la situation devrait continuer à s'améliorer à terme, l'Union européenne poursuit sa transition énergétique et réduit toujours plus sa dépendance au gaz russe.