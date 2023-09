Un dangereux fugitif arrêté après 14 jours de cavale en Pennsylvanie

Par euronews

L'évasion de Danelo Cavalcante était aussi spectaculaire que gênante pour les administrations pénitentiaire, policière et judiciaire américaines.

Les habitants de Pennsylvanie respirent. Un dangereux criminel brésilien qui s'était évadé il y a deux semaines a été arrêté. Il était caché dans un sous bois dans le comté de Chester, près de Philadelphie. Danelo Cavalcante, 34 ans, a mis la région sur les dents, même les écoles étaient restées fermées et des habitants sommés de rester chez eux, car l'homme avait volé un fusil.

Son évasion, révélée par une vidéo d'une caméra de la prison diffusée par les autorités, était aussi spectaculaire que gênante pour les administrations pénitentiaire, policière et judiciaire américaines.

On voyait le prisonnier, tee-shirt blanc, pantalon bleu et baskets blanches, se cacher dans un renfoncement de la cour de promenade, puis grimper agilement, façon homme-araignée, le corps à l'horizontale entre deux murs, et disparaître sur le toit.

Danelo Cavalcante a été condamné en août à la perpétuité pour avoir poignardé à mort en 2021 son ancienne petite amie. Au Brésil il est aussi recherché, accusé d'avoir tué un homme.