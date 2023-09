Au stade vélodrome, François réitère son appel à l'accueil des migrants

Par euronews

Cela fait 500 ans qu'un pape n'était pas venu à Marseille.

Un stade vélodrome rempli pour accueillir le pape François, comme une rock star. Entre 50 000 et 60 000 personnes selon les chiffres, alors que 100 000 personnes étaient prévues sur le parcours de la papamobile.

PUBLICITÉ

En présence du couple présidentiel français, le pape a une nouvelle fois exhorté les pays européens à ouvrir leurs portes au migrants :

"Nos grandes métropoles et de nombreux pays européens tels que la France, dans lesquels coexistent différentes cultures et religions, représentent à cet égard un grand défi face aux exaspérations de l'individualisme, à l'égoïsme et aux fermetures qui engendrent la solitude et la souffrance."

Lors de son séjour de deux jours à Marseille, François a rencontré des responsables de l'ONG SOS Méditerranée, basée à Marseille, qui secourt les migrants en mer. Le pape a également appelé à refuser l'euthanasie et l'avortement.