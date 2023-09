L'UE cherche à tisser des liens économiques plus équilibrés avec la Chine

Par euronews

Dans un contexte économique tendu, notamment autour des voitures électriques, le commissaire européen au Commerce est quatre jours en Chine.

A Shanghaï, Valdis Dombrovskis, le commissaire au commerce de l'Union, a souligné qu'un certain nombre de chocs, notamment la pandémie, la guerre en Ukraine et les tensions sino-américaines, ont révélé la fragilité de l'économie mondiale.

Valdis Dombrovskis a regretté le déficit commercial de l'UE avec la Chine, près de 400 milliards d'euros par an. Les intérêts de l'UE doivent être protégés, a-t-il ajouté.

"Notre intérêt à long terme est d'embrasser les réformes et de rester ouverts à la coopération internationale, a déclaré Valdis Dombrovskis, commissaire européen au Commerce. Ici, nous voyons la Chine comme un partenaire important. Un partenaire avec lequel l'UE souhaite travailler en vue d'une relation commerciale et d'investissement plus équilibrée."

La récente stratégie de l'UE vise à maximiser les avantages de l'ouverture tout en réduisant les risques, a-t-il expliqué. L'UE n'a "aucune intention de se désolidariser de la Chine" et a appelé Pékin à élargir l'accès aux entreprises étrangères.

Valdis Dombrovskis se rend ensuite à Pékin pour des discussions de haut niveau : elles seront sans doute difficiles car l'UE enquête sur les subventions que la Chine accorde aux fabricants de véhicules électriques, cela crée des inquiétudes chez les entreprises européennes qui craignent une concurrence féroce et des prix chinois beaucoup plus bas.