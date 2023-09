Par Euronews avec AP

La perte du gaz naturel bon marché en provenance de Russie a joué un rôle, mais les décisions prises pendant les années de prospérité sont aussi à remettre en cause.

Pendant la majeure partie de ce siècle, l'Allemagne a enchaîné les succès économiques, dominant les marchés mondiaux des produits haut de gamme tels que les voitures de luxe et les machines industrielles, vendant tellement au reste du monde que la moitié de l'économie reposait sur les exportations.

Les emplois étaient nombreux et les caisses de l'État se remplissaient alors que les autres pays européens croulaient sous les dettes.

L'Allemagne était citée comme un exemple à suivre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Aujourd'hui, l'Allemagne est la grande économie développée la moins performante au monde, et le Fonds monétaire international et l'Union européenne s'attendent tous deux à ce qu'elle se contracte cette année.

Cette situation fait suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et à la perte du gaz naturel bon marché de Moscou - un choc sans précédent pour les industries allemandes à forte consommation d'énergie, qui ont longtemps été la locomotive manufacturière de l'Europe.

La soudaine sous-performance de la plus grande économie d'Europe a déclenché une vague de critiques, de querelles et de débats sur la voie à suivre.

L'Allemagne risque la "désindustrialisation", car les coûts élevés de l'énergie et l'inaction du gouvernement face à d'autres problèmes chroniques menacent d'envoyer ailleurs les nouvelles usines et les emplois bien rémunérés, a déclaré Christian Kullmann, PDG de la grande entreprise chimique allemande Evonik Industries AG.

CEO Christian Kullmann of German specialty chemicals company Evonik Industries looks to Essen city centre AP Photo/Martin Meissner

Depuis son bureau situé au 21e étage de la ville d'Essen, dans l'ouest de l'Allemagne, M. Kullmann montre les symboles de la réussite passée dans la région industrielle historique de la Ruhr : les cheminées des usines métallurgiques, les énormes tas de déchets des mines de charbon aujourd'hui fermées, une énorme raffinerie de pétrole BP et l'installation tentaculaire de production chimique d'Evonik.

Aujourd'hui, l'ancienne région minière est un symbole de la transition énergétique, parsemée d'éoliennes et d'espaces verts.

La perte du gaz naturel russe bon marché nécessaire à l'alimentation des usines "a douloureusement endommagé le modèle économique de l'Allemagne", a déclaré M. Kullmann.

Après que la Russie a coupé la majeure partie de son gaz à l'Union européenne, le gouvernement allemand a demandé à Evonik de faire fonctionner sa centrale électrique au charbon des années 1960 quelques mois de plus.

L'entreprise abandonne la centrale au profit de deux générateurs au gaz qui pourront fonctionner à l'hydrogène dans le cadre de ses projets visant à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030.

L'une des solutions débattues est un plafonnement des prix de l'électricité industrielle, financé par le gouvernement, afin de permettre à l'économie d'opérer sa transition vers les énergies renouvelables.

La proposition du vice-chancelier Robert Habeck (Verts) s'est heurtée à la résistance du chancelier Olaf Scholz (social-démocrate) et des Démocrates libres (partenaires de la coalition pro-entreprise). Les écologistes affirment que cela prolongerait la dépendance aux combustibles fossiles.

M. Kullmann est pour : "Ce sont des décisions politiques erronées qui sont à l'origine de ces coûts énergétiques élevés et qui les ont influencés. Il n'est pas possible que l'industrie allemande et les travailleurs allemands soient obligés de payer la facture.

Le prix du gaz est environ deux fois plus élevé qu'en 2021, ce qui nuit aux entreprises qui en ont besoin pour maintenir le verre ou le métal en fusion 24 heures sur 24 afin de fabriquer du verre, du papier et des revêtements métalliques utilisés dans les bâtiments et les voitures.

Un deuxième coup dur est survenu alors que la Chine, partenaire commercial clé, connaît un ralentissement après plusieurs décennies de forte croissance économique.

Ces chocs extérieurs ont révélé des fissures dans les fondations de l'Allemagne ignorées pendant ses années de succès, notamment l'utilisation tardive de la technologie numérique par le gouvernement et les entreprises, et un long processus pour faire approuver des projets d'énergie renouvelable dont le besoin se fait cruellement sentir.

D'autres prises de conscience ont eu lieu : l'argent dont disposait le gouvernement était en partie dû à des retards d'investissement dans les routes, le réseau ferroviaire et l'internet à haut débit en milieu rural.

La décision prise en 2011 de fermer les dernières centrales nucléaires allemandes a été remise en question en raison des inquiétudes concernant les prix de l'électricité et les pénuries. Les entreprises sont confrontées à une grave pénurie de main-d'œuvre qualifiée, les offres d'emploi atteignant le chiffre record de près de deux millions.

Par ailleurs, le gouvernement a reconnu que compter sur la Russie pour assurer un approvisionnement fiable en gaz via les gazoducs Nord Stream sous la mer Baltique - qui ont été fermés et endommagés pendant la guerre - était une erreur.

Aujourd'hui, les projets d'énergie propre sont ralentis par une bureaucratie importante et une résistance de la population. Les limites d'espacement par rapport aux habitations maintiennent la construction annuelle d'éoliennes à 1 chiffre dans le sud de la région bavaroise.

Une ligne électrique d'une valeur de 10 milliards d'euros, qui acheminerait l'énergie éolienne du nord vers l'industrie du sud, a été retardée par la résistance politique à l'installation de tours aériennes disgracieuses. L'enfouissement de la ligne signifie qu'elle sera achevée en 2028 au lieu de 2022.

En attendant, les entreprises grandes consommatrices d'énergie cherchent à faire face au choc des prix.

Drewsen Spezialpapiere, qui fabrique du papier pour passeports et timbres ainsi que des pailles en papier, a acheté trois turbines éoliennes près de son usine, dans le nord de l'Allemagne, pour couvrir environ un quart de sa demande externe d'électricité, alors qu'elle veut prendre ses distances avec le gaz naturel.

L'entreprise de verre spécialisé Schott AG a expérimenté le remplacement du gaz par de l'hydrogène sans émissions dans l'usine où elle produit du verre dans des cuves dont la température peut atteindre 1 700 degrés Celsius.

Cela a fonctionné, mais seulement à petite échelle, avec de l'hydrogène fourni par camion. Pour que cela soit viable, il faudrait des quantités massives d'hydrogène produit à partir d'électricité renouvelable et acheminé par pipeline, ce qui n'existe pas encore.

M. Scholz a demandé à ce que la transition énergétique soit considérée comme une urgence afin de mettre en place quatre terminaux flottants de gaz naturel en quelques mois pour remplacer le gaz russe perdu.

Le gaz naturel liquéfié qui arrive aux terminaux par bateau depuis les États-Unis, le Qatar et d'autres pays est plus cher que le gaz russe acheminé par gazoduc.

Toutefois, les querelles au sein de la coalition gouvernementale sur le plafonnement des prix de l'énergie et sur une loi interdisant la construction de nouveaux fours à gaz ont exaspéré les chefs d'entreprise.

Selon Holger Schmieding, économiste en chef à la banque Berenberg, l'Allemagne s'est endormie sur ses lauriers au cours de la "décennie dorée" de croissance économique qui s'est étalée de 2010 à 2020. M. Schmieding, qui a qualifié l'Allemagne d'"homme malade de l'Europe" dans une analyse publiée en 1998, pense que cette étiquette serait exagérée aujourd'hui, compte tenu du faible taux de chômage et de la solidité des finances publiques. L'Allemagne dispose donc d'une marge de manœuvre pour agir, mais la pression exercée pour qu'elle procède à des changements est moindre.

La mesure immédiate la plus importante, selon M. Schmieding, serait de mettre fin à l'incertitude sur les prix de l'énergie. Quelles que soient les politiques choisies, "il serait déjà très utile que le gouvernement se mette d'accord rapidement sur celles-ci afin que les entreprises sachent à quoi s'en tenir et puissent planifier en conséquence au lieu de retarder leurs décisions d'investissement", a-t-il déclaré.