Allemagne : le gouvernement dévoile un nouveau plan de réduction des prix de l'électricité

Par Euronews avec AFP

Ce plan est prévu pour une durée d'environ cinq ans et devrait coûter jusqu'à 12 milliards d'euros la première année.

Le gouvernement allemand a dévoilé un vaste plan d'aide visant à réduire les prix de l'électricité, qui touche un secteur en difficulté, depuis plusieurs mois.

Il prévoit de procéder à des changements par le biais de réductions d'impôts et de subventions, jusqu'en 2028.

Ce plan, qui devrait coûter "jusqu'à 12 milliards d'euros" rien qu'en 2024, vise à "réduire considérablement la taxe sur l'électricité" pour le secteur manufacturier, en la ramenant de 1,537 centime par kilowattheure (kWh) à un minimum de 0,05 centime par kWh, selon un communiqué de presse du gouvernement.

Le plan est actuellement prévu "jusqu'en 2025", précise-t-on, et la réduction pourrait être prolongée "pour trois ans".

Les entreprises les plus consommatrices d'énergie et "les plus confrontées à la concurrence internationale" bénéficieront également de la prolongation des mesures "pour cinq ans" leur permettant de compenser une partie de leurs coûts, liés aux marchés des droits à polluer.

"Le gouvernement soulage massivement l'industrie manufacturière de ses coûts d'électricité", annonce le chancelier allemand, Olaf Scholz, dans un communiqué de presse.

Cette annonce intervient après des semaines d'intenses discussions entre les industriels, les syndicats et le gouvernement.

L'avenir de l'industrie, pilier du modèle allemand, suscite d'innombrables interrogations dans tout le pays.

L'Allemagne, qui dépend depuis des années du gaz russe bon marché, a dû se passer de cette ressource particulière, depuis le début du conflit en Ukraine, au début de l'année dernière.

Depuis lors, les fabricants ont dû faire face à des prix de l'électricité particulièrement élevés, parmi les plus élevés d'Europe.

Les activités à forte intensité énergétique peinent encore à retrouver leur niveau de production d'avant-guerre, menaçant de se délocaliser, hors d'Allemagne.

Face à cette situation, le vice-chancelier et ministre de l'Économie et de l'Action climatique, "Robert Habeck", appelle depuis plusieurs mois à la mise en place d'un plafond de prix - par le biais d'une subvention massive pour les industries les plus consommatrices.

Le gouvernement allemand prévoit une récession - ou une baisse du PIB - de 0,4 % cette année.

L'ancienne puissance de l'UE devrait être le seul pays du G7 à connaître une récession cette année, selon le Fonds monétaire international.