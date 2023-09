La guerre en Ukraine rend 80% des Russes inquiets pour leur confort financier

Une nouvelle étude montre que les Russes ressentent de plus en plus la pression et envisagent un avenir plus sombre dans le contexte des retombées de l'invasion de l'Ukraine - mais une partie de la population reste apparemment résolue.

L'Open Minds Institute (OMI), un centre de recherche axé sur la désinformation et la propagande, a constaté dans un récent sondage qu'environ 80 % des Russes s'inquiétaient de leur bien-être financier.

Ce chiffre représente une augmentation notable de 30 points depuis que la question a été posée pour la dernière fois, en mai.

Dans une déclaration envoyée à Euronews lundi, le fondateur et PDG d'OMI, Sviatoslav Hnizdovskyi, affirme, que cette hausse "pourrait indiquer une tendance où la réalité du réfrigérateur l'emporte sur la propagande télévisée, ce qui pourrait conduire à une augmentation du mécontentement parmi la population russe si cela continue".

"Il pourrait être plus difficile de gérer une foule en colère et affamée qu'un petit groupe de manifestants qui s'opposent aux actions du gouvernement pour des raisons morales, comme ce fut le cas lors de la révolution russe de 1917, lorsque le manque de pain et d'autres pénuries alimentaires, combinés aux échecs sur les lignes de front, ont joué un rôle crucial dans l'agitation sociale", ajoute-t-il.

Une scène de la révolution russe sur une photo non datée AP/1917 AP

Seule la moitié des personnes interrogées par l'OMI "pense que le citoyen moyen a tous les moyens de vivre une bonne vie en Russie", précise Sviatoslav Hnizdovskyi.

Toutefois, les chercheurs de l'institut - qui travaille en partenariat avec cinq universités des États-Unis et du Royaume-Uni - ont noté que la vision qu'ont les Russes de leurs défis quotidiens et de l'avenir était influencée par leurs convictions politiques plus larges.

La recherche a divisé la population russe en quatre groupes distincts en fonction de leur attitude à l'égard du statu quo : les faucons, les loyalistes, les modérés et les libéraux.

84 % de toutes les personnes interrogées voulaient rester en Russie, mais 53 % de ce que l'on appelle les "libéraux" souhaitaient partir à l'étranger.

Un peu plus des trois quarts de ce dernier groupe, qui s'oppose au régime en place, s'inquiètent des restrictions potentielles à la sortie du pays, ajoute l'enquête.

"Les Russes favorables à la guerre sont principalement satisfaits de leur vie malgré les problèmes existants", indiquent les chercheurs.

Toutefois, des "bouffées d'anxiété" ont commencé à apparaître parmi ce qu'ils décrivent comme des "loyalistes", c'est-à-dire ceux qui sont généralement d'accord avec les objectifs du gouvernement, mais qui peuvent remettre en question les moyens utilisés.

Selon les médias, le nombre de Russes qui ont fui le pays depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022 pourrait s'élever à des centaines de milliers, bien qu'il soit difficile d'obtenir des chiffres précis.

En juin, Euronews s'est entretenue avec des émigrés russes en Europe. L'une des personnes interrogées, originaire de Saint-Pétersbourg, qui avait protesté contre la guerre dans son pays, a déclaré avoir fui en raison de la répression intense.

L'étude de l'OMI, qui a interrogé plus de 1 000 personnes à l'intérieur de la Russie, a également produit des résultats qui vont à l'encontre des arguments avancés par les observateurs occidentaux.

"Les sanctions appliquées après l'invasion de l'Ukraine contre la Russie ne semblent pas avoir un impact significatif, à part des problèmes pour télécharger des applications et effectuer des paiements via Visa et MasterCard", écrit le Dr Jade McGlynn, qui travaille avec l'OMI, dans un courriel adressé à Euronews..

Par ailleurs, malgré la chute de la valeur du rouble, seuls 45 % des personnes interrogées ont exprimé leur inquiétude quant à la dévaluation de leur monnaie, explique la chercheuse.

L'effet des sanctions occidentales imposées à la Russie fait l'objet d'un débat animé. Son économie a fait preuve d'une certaine résilience et devrait croître en 2023, contrairement à d'autres grandes économies européennes, dont l'Allemagne.

Pourtant, le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a déclaré en août que les sanctions avaient besoin de temps pour fonctionner.

Le même mois, un rapport d'Euronews a révélé qu'il existait de nombreux angles morts, failles et fissures dans le régime de sanctions de l'Occident, qui ont permis à Moscou d'engranger des milliards.

Il est difficile de comprendre dans quelle mesure les Russes soutiennent réellement la guerre.

Le Kremlin réprime férocement les opposants à la guerre.

Les détracteurs de l'"opération spéciale", comme on l'appelle à l'intérieur du pays, ont été soumis à de lourdes amendes, à des arrestations et à des violences pures et simples, un père russe ayant été arrêté pour les dessins anti-guerre que sa fille aurait faits à l'école.

Elena Koneva, chercheuse à la société russe de sondage d'opinion ExtremeScan, a cité en mai des sondages montrant une répartition 50/50 entre ceux qui soutiennent la guerre et ceux qui s'y opposent.

D'autres enquêtes révèlent que les deux tiers de la population sont favorables à la guerre.

Sur son site web, l'OMI indique qu'il est "conscient des limites possibles imposées par le régime politique actuel en Russie et une atmosphère sociétale tendue qui peuvent influencer l'exactitude et la fiabilité des résultats des sondages".

Toutefois, l'Institut affirme que l'enquête est une "source d'information fiable" parce que la participation était volontaire et réalisée en ligne, ce qui signifie que les personnes interrogées se sentaient "plus en sécurité".

Dans son commentaire écrit, le fondateur de l'OMI, Sviatoslav Hnizdovskyi, affirme que les sondages étaient également corroborés par une "analyse approfondie des données des médias sociaux", impliquant l'examen minutieux de 900 sites web russes, forums et plateformes de médias sociaux de premier plan, ainsi que l'analyse de plus de 140 000 commentaires.

La Russie dépense des milliards chaque année en propagande, ce qui intensifie considérablement le conflit en façonnant les perspectives de la société russe et en atteignant même des publics dans d'autres pays, selon l'OMI.