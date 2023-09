Un mariage vire à l'horreur en Irak : plus de 100 morts dans un incendie

Par euronews

La salle des fêtes s'est embrasée après des tirs de feux d'artifice.

Au moins 100 personnes ont péri et 150 autres ont été blessées dans un incendie lors d'un mariage dans une salle des fêtes du nord de l'Irak. Les mariés feraient partie des victimes. Le drame s'est passé à Hamdaniyah, petite bourgade chrétienne des environs de Mossoul également connue sous le nom de Qaraqosh. La salle s'est embrasée quand des feux d'artifice ont été tirés. En cause, des panneaux en préfabriqué hautement inflammables et contrevenant aux normes de sécurité.