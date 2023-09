Ukraine : Volodymyr Zelensky veut créer une Alliance des industries de défense internationale

Par Euronews avec AFP

Le président ukrainien a inauguré à Kyiv un premier forum international consacré à l'industrie de la défense, dans l'espoir d'attirer des fabricants capables de produire des armes en Ukraine et de lui "construire un arsenal" face à la Russie.

Près de 250 entreprises d'armement ont répondu ce samedi à l'invitation de Kyiv, lors d'une conférence internationale sur l'industrie de défense. Le gouvernement cherche ainsi à accroître la production d'armes dans le pays, pour repousser la Russie hors de son territoire, et réduire sa dépendance aux livraisons d'armes des Etats-Unis et de l'Europe.

Le Président ukrainien a déclaré que "la création d'un nouvel écosystème industriel qui renforcera à la fois l'Ukraine et tous ses partenaires" a été convenue avec son homologue américain lors de son récent voyage à Washington.

"Vous tous qui êtes prêts à construire l'arsenal du monde libre avec l'Ukraine et en Ukraine. Un arsenal moderne et puissant qui ne laissera aucune chance à aucun agresseur" a t'il ajouté.

Au cours du forum, Volodymyr Zelensky a annoncé la création de l'Alliance des industries de défense, et ajouté que 13 entreprises de défense avaient déjà signé sa déclaration. Pour soutenir la coopération et développer un complexe industriel, l'Ukraine envisage de créer un fonds spécial, qui sera alimenté par les dividendes provenant des ressources de défense de l'État et par les bénéfices provenant de la vente des actifs russes confisqués, a déclaré le président Ukrainien.