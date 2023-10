Kyiv affirme avoir percé des lignes de défense russe dans le sud du pays

Par Euronews avec AFP

Des membres des forces spéciales auraient également procédé à une incursion en Crimée.

PUBLICITÉ

Un village entier transformé en champ de ruines. Cette semaine, l'armée ukrainienne a publié des images aériennes filmées à Robotyne, dans la région de Zaporijjia. Le village, situé sur la ligne de défense russe, a été pratiquement rayé de la carte.

Ce jeudi, un général à la tête de la contre-offensive ukrainienne affirme que ses troupes ont réussi à percer plusieurs lignes russes dans le sud du pays, et que des membres des forces spéciales ont également procédé à une incursion en Crimée.

Kyiv se prépare également à un hiver rude.

"Nous faisons de notre mieux pour doter l'Ukraine de plus de systèmes de défense aérienne avant l'hiver. Et maintenant nous attendons certaines décisions de nos partenaires. Mais tout le travail dans les régions en lien avec la protection physique des installations critiques et la reconstruction urgente doit être achevée autant que possible d'ici l'hiver" a déclaré Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne mercredi soir.

A Washington, le chaos politique au Capitole pourrait mettre en danger le soutien américain à Kyiv, selon Joe Biden.

"Je sais qu'il y a une majorité de membres de la Chambre et du Sénat des deux partis qui ont déclaré qu'ils soutenaient le financement de l'Ukraine. Je vais annoncer très prochainement un discours majeur que je vais prononcer sur cette question, et pourquoi il est important. Il est extrêmement important pour les États-Unis et nos alliés que nous respections notre engagement" a affirmé le Président américain.

Au même moment, le ministère russe de la Défense a publié des images des bombardements d’artillerie russe sur les positions ukrainiennes près d’Avdiivka. Selon Moscou, plusieurs soldats ukrainiens ont été tués en tentant de franchir la ligne de défense russe.