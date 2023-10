Séisme en Afghanistan : sauvetages compliqués par manque de moyens

Par euronews avec AFP

Le bilan humain ne cesse d'augmenter en Afghanistan après le violent séisme qui a frappé l'ouest du pays. Le manque d'aide internationale retarde le sauvetage des survivants.

L'épicentre du séisme de magnitude 6,3 a été localisé à 30 kilomètres au nord-ouest d'Hérat, ville qui compte près de deux millions d’habitants.

Selon le dernier bilan provisoire communiqué dimanche, la catastrophe a fait plus de 2000 morts et près 10 000 blessés. Mais ces chiffres pourraient encore, car le séisme a provoqué des glissements de terrain dans des zones rurales et montagneuses.

"2 053 martyrs sont morts dans 13 villages"__, a écrit le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, sur X (anciennement Twitter), citant l'agence de gestion des catastrophes.

Malgré leurs ressources limitées, les employés et les bénévoles du Croissant-Rouge afghan s'efforcent de secourir les nombreuses personnes coincées sous les décombres.

Des hommes dégageaient des gravats tandis que des femmes et des enfants patientaient à l'extérieur, au milieu des débris.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 600 maisons ont été détruites ou partiellement endommagées dans au moins douze villages de la province d'Hérat. Au total, 4 200 personnes ont été affectées d'une façon ou d'une autre par le séisme, selon la même source.

L'Afghanistan est par ailleurs déjà en proie à une sévère crise humanitaire, depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021 et le retrait de l'aide internationale qui a suivi.

Des séismes fréquents

L’Afghanistan subit fréquemment des séismes, en particulier dans la chaîne de montagnes de l'Hindu Kush, proche du point de jonction entre les plaques tectoniques eurasienne et indienne.

En juin 2022, un séisme de magnitude 5,9, le plus meurtrier jusqu'à ce jour en Afghanistan en près de 25 ans, avait fait plus d'un millier de morts et des dizaines de milliers de sans-abris, dans la province pauvre de Paktika (sud-est).

Et en mars dernier, un séisme de magnitude 6,5 a tué 13 personnes en Afghanistan et au Pakistan, à proximité de la localité de Jurm, dans le nord-est du pays.