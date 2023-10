A Douarnenez, un bateau de croisière de luxe n'est pas le bienvenu

Par euronews

Le World Traveller, d'une capacité de moins de 200 passagers, fait actuellement une croisière entre Dublin et Lisbonne. Mais il doit naviguer dans l'océan austral en novembre, pour une croisière en Antarctique.

Ce n'était pas tout à fait l'accueil chaleureux auquel les passagers du World Traveller, s'attendaient, quand ils sont rentrés dans le port breton de Douarnenez. Le luxueux navire a été accueilli par des huées et des cris de 80 militants écologistes.

Ils protestaient contre ce bateau qui comme d'autres emmène les touristes voir les derniers manchots, les derniers icebergs, les derniers ours blancs...

"Les navires que nous avons ici passent leur temps à aller et venir entre l'Arctique et l'Antarctique, explique une jeune fille. Nous sommes ici pour protéger la faune polaire qui souffre du changement climatique et de toutes les conséquences de notre mode de vie dans cette société."

"Nous condamnons simplement cette industrie, qui n'a aucune raison d'exister, ajoute un militant. Nous n'avons pas besoin de cette industrie."

