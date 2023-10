Benjamin Netanyahou à propos de la guerre contre le Hamas : " nous allons changer le Moyen-Orient"

Par Euronews

Bombardements, attaques au sol, siège de la bande de Gaza, Israël promet l’enfer au Hamas. Benjamin Netanyahou affirme qu'il va changer le Moyen-Orient.

PUBLICITÉ

Bombardements de Gaza, attaques impitoyables contre les combattants du Hamas, siège féroce de toute la bande de Gaza.

"Ce que le Hamas va vivre sera difficile et terrible (...), nous allons changer le Moyen-Orient", affirme le premier ministre israélien Benjmain Netanyahou. La réponse israélienne à l'offensive massive des milices du Hamas se renforce.

Les combats se sont poursuivis en Israël lundi, mais Tsahal veut aller plus loin. Et une fois de plus, les civils sont les victimes directes de ce conflit acharné qui dure depuis des décennies. Le bilan provisoire des morts ne cesse de s'alourdir : plus de huit cents Israéliens, en grande majorité des civils, et près de 600 Palestiniens ont été tués.

Il y a des milliers de blessés et plus d'une centaine de citoyens et de soldats israéliens sont retenus en otage.

Ce lundi soir, après le tour de vis israélien, le Hamas a menacé de tuer les otages israélien.

Et les roquettes des brigades Al-qQassam continuent de semer la panique dans les villes israéliennes. On assiste à des scènes inimaginables encore il y a quelques jours, comme ces Israéliens à terre dans le métro et les gares pendant les alertes.

Le Hamas aurait tiré plus de quatre mille roquettes, submergeant les défenses israéliennes et transperçant le réputé dôme de fer.

La tension n'a pas tardé à monter à la frontière nord, avec le Liban, où les milices du Hezbollah circulent librement. Les Brigades al-Qods, la branche militaire du Jihad islamique "revendiquent la responsabilité de l'opération lancée dimanche à la frontière dans le sud du Liban".

Ce lundi, l'armée israélienne affirme avoir tué cinq hommes armés qui ont tenté de pénétrer sur le territoire . La mission de paix de l'ONU dans la région a confirmé des explosions dans le sud-ouest du Liban.