Plus d'un demi-million de Palestiniens encore dans le nord de la bande de Gaza, Israël va frapper

Plus d’un demi-million de Palestiniens n’ont pas pu, ou voulu, évacuer le nord de la bande de Gaza, alors qu’Israël s’apprête à lancer une nouvelle offensive militaire.

Entre les bombes, des tracts largués depuis les airs pleuvent sur Gaza... Sur ces bouts de papiers, Israël appelle tous les Gazaouis à se rendre dans le sud de la bande de Gaza.

Selon l'ONU, plus de 420 000 ont déjà pu quitter leur foyer. Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a assimilé un tel "déplacement" à une "deuxième Nakba" ("Catastrophe", en arabe), le nom donné à la fuite de quelque 760 000 Palestiniens à la création de l'Etat d'Israël en 1948.

Tandis que le Hamas exhorte les habitants à rester chez eux, les forces de défense israéliennes affirment qu'elles vont "frapper avec une grande force".

Les Nations unies, les pays arabes et l'Union européenne ont réagi avec inquiétude à l'ordre d'évacuation.

"A propos de cet ordre d'évacuation d'un million de personnes qui doivent quitter le nord de Gaza en 24 heures, j'ai dit, et je dis cela en tant que représentant de la position officielle de l'Union européenne, que c'est tout à fait, tout à fait impossible, à mettre en œuvre", a notamment réagi Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l'Union européenne.

Plus d'un demi-million de Palestiniens n'a pas encore pu fuir, n’ayant nulle part où aller, ni aucun moyen pour partir.

Israël et l'Égypte ont donné leur feu vert pour que les étrangers puissent quitter Gaza par le point de passage de Rafah, mais pas les Palestiniens.

"Ce n'est que le début"

Alors que Tel Aviv continue d'amasser des chars et des soldats à la frontière de la bande de Gaza, les forces de défense israéliennes ont effectué des raids "localisés" dans l'enclave "pour nettoyer la zone des terroristes et des armes" et tenter de retrouver des "personnes disparues" vendredi.

"Ce n'est que le début" des opérations israéliennes à Gaza, a par ailleurs prévenu vendredi le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

L'armée israélienne a confirmé samedi avoir identifié "plus de 120 civils" retenus captifs à Gaza, parmi environ 150 otages enlevés par le Hamas qui a menacé de les exécuter. Des centaines de personnes restent portées disparues, et des corps sont toujours en cours d'identification.

Au moins 1 300 Israéliens, pour la plupart des civils, ont été tués depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre.

Plus de 2 200 Palestiniens, pour la plupart aussi des civils, dont 724 enfants, selon les autorités locales, sont morts dans la bande de Gaza, petit territoire pauvre et en état de siège coincé entre Israël et l'Egypte.

Parmi ces victimes, 324 ont été tuées entre vendredi et samedi, ont indiqué les autorités palestiniennes.

Selon le Hamas, classé organisation terroriste par les Etats-Unis, l'Union européenne et Israël, 22 otages dont des étrangers ont aussi été tués dans les frappes israéliennes.

Les forces du Hamas bombardent aussi les villes d'Ashkelon, Sderot et Zikim ce samedi.

L'attaque du Hamas et la guerre qu'elle a déclenchée a créée une onde de choc sans précédent dans la région et au delà, attisant les craintes d'une extension du conflit, et d'une catastrophe humanitaire pour les habitants de Gaza, soumis à un siège complet, privée d'approvisionnements d'eau, électricité ou nourriture, coupés par Israël.

La bande de Gaza, un territoire de 362 kilomètres carrés, et d'environ 2,3 millions d'habitants, était déjà soumise à un blocus israélien terrestre, aérien et maritime depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007.