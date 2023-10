Rolls-Royce va supprimer jusqu'à 2 500 emplois dans le monde entier

Par Euronews avec AFP

Rolls-Royce a déclaré qu'elle construisait une entreprise "prête pour l'avenir".

Le fabricant britannique de moteurs d'avion Rolls-Royce s'apprête à supprimer jusqu'à 2 500 emplois dans le monde entier afin de réduire ses coûts.

Cette mesure représente près de 6 % de ses effectifs mondiaux, lesquels s'élèvent à environ 42 000 personnes.

Les 2 000 à 2 500 suppressions d'emplois constituent "la prochaine phase de sa transformation pluriannuelle", a annoncé Rolls-Royce dans un communiqué publié mardi.

"Nous construisons une Rolls-Royce adaptée à l'avenir", explique le PDG, Tufan Erginbilgic, dans le communiqué, "ce qui signifie une organisation plus rationalisée et plus efficace qui répondra aux besoins de nos clients, de nos partenaires et de nos actionnaires".

La restructuration dévoilée mardi consiste à réunir les services d'ingénierie, de technologie et de sécurité de l'entreprise "en une seule équipe".

Rolls-Royce a renoué avec les bénéfices en 2021, après avoir enregistré une perte considérable l'année précédente, au cours de laquelle l'entreprise a lourdement souffert de la pandémie de COVID-19 et de son impact colossal sur le secteur de l'aviation.

Le groupe est ensuite retombé lourdement dans le rouge en 2022.

En août dernier, Rolls-Royce a publié un bénéfice net part du groupe de 1,2 milliard de livres (1,38 milliard d'euros) pour le premier semestre, contre une perte de 1,6 milliard de livres pour la même période l'année précédente, due notamment à une forte dévaluation des contrats de change en raison de l'envolée du dollar.

Tufan Erginbilgic, qui a pris les rênes de Rolls-Royce début 2023, a détaillé en début d'année un ambitieux plan de transformation, incluant une revue stratégique pour prioriser les investissements "vers les opportunités les plus rentables".