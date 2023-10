Slovaquie : Robert Fico forme un gouvernement avec les pro-russes

Par Euronews

En Slovaquie, Robert Fico prend la tête d'un nouveau gouvernement de coalition avec le soutien du parti d'extrême droite pro-russe SNS

En Slovaquie, le populiste Robert Fico prend la tête du nouveau gouvernement de colation avec le soutien du parti d'extrême droite pro-russe SNS et du parti de gauche Hlas.

Robert Fico a déjà nommé ministre des Affaires étrangères son allié le député pro-russe Juraj Blanar.

Robert Fico a déjà occupé à trois reprises le poste de Premier ministre.

Certains des ministres du nouveau gouvernement étaient déjà membres du cabinet de Robert Fico en 2018.

Le double meurtre d'un journaliste d'investigation et de sa compagne avait suscité une vague de manifestations qui avait provoqué la chute du gouvernement.

Attila Magyar, Euronews : "Lorsque Robert Fico a démissionné il y a cinq ans et demi, peu de gens pensaient qu'il redeviendrait un jour Premier ministre slovaque. L'ancien-nouveau premier ministre voulait former un gouvernement le plus rapidement possible afin de pouvoir représenter la Slovaquie au sommet de l'UE. Robert Fico pourrait être une figure importante de la politique européenne dans les années à venir, car, après le changement de gouvernement en Pologne, il sera le seul allié européen de Viktor Orbán sur de nombreux sujets.