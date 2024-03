Divisés sur l'Ukraine, les Slovaques aux urnes pour élire un nouveau président

Par Euronews avec AP

Les électeurs slovaques se sont rendus aux urnes samedi pour élire le successeur de Zuzana Čaputová, première femme présidente du pays et fervent soutien de l'Ukraine voisine dans sa lutte contre l'invasion à grande échelle de la Russie.

Peter Pellegrini, un proche allié du Premier ministre populiste Robert Fico, est considéré comme le favori dans la course au poste largement cérémoniel de président. Il est en tête d'un groupe de neuf candidats au premier tour de l'élection présidentielle pour devenir le sixième chef d'État du pays depuis que la Slovaquie a obtenu son indépendance en 1993, après la division de la Tchécoslovaquie en deux.

Les bureaux de vote fermeront dans la soirée et les résultats sont attendus dimanche.

Si aucun candidat n'obtient la majorité, ce qui est probable, les deux premiers arrivés seront qualifiés pour un second tour qui aura lieu le 6 avril.

Pellegrini, 48 ans, dirige le parti de gauche Hlas (Voix) qui a terminé troisième lors des élections législatives du 30 septembre. Son parti a rejoint une coalition gouvernementale avec le parti de gauche Smer (Direction) de Fico et le parti national slovaque ultranationaliste. Le nouveau gouvernement a immédiatement interrompu les livraisons d'armes à l'Ukraine.

M. Pellegrini a déclaré samedi à Bratislava que l'adhésion de la Slovaquie à l'Union européenne et à l'OTAN n'avait pas été remise en question.

"Le fait que nous parlions d'une voix plus souveraine de la Slovaquie ou d'une politique étrangère souveraine (...) ne signifie pas nécessairement que nous modifions l'orientation fondamentale de notre politique étrangère", a déclaré M. Pellegrini.

L'ancien ministre des Affaires étrangères Ivan Korčok, 59 ans, diplomate de carrière pro-occidental, est son principal rival.

"De mon point de vue, j'ai fait tout ce que j'ai pu", a déclaré M. Korčok samedi après avoir voté dans la ville de Senec, près de la capitale Bratislava. "C'est au peuple de réfléchir attentivement à ce que sera le futur chef de l'État."

M. Korčok a également été ambassadeur de Slovaquie aux États-Unis et en Allemagne et soutient fermement l'adhésion de son pays à l'UE et à l'OTAN.

La plupart des sondages prévoient une courte victoire de M. Pellegrini au premier tour.