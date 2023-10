Zelensky prévient, cet hiver, l'Ukraine va riposter

Par Euronews

À l'approche de l'hiver, le président ukrainien craint une vague de bombardements russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes et prévient que l'Ukraine va riposter.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a noté que les forces ukrainiennes se préparent à une campagne de frappes russes à l'automne et en hiver contre l'Ukraine, en visant spécifiquement les infrastructures énergétiques du pays.

À l'approche du deuxième hiver de l'invasion à grande échelle de la Russie, Zelensky a déclaré : "Cette année, nous ne nous contenterons pas de nous défendre, nous riposterons également."

L'hiver dernier a été qualifié de plus difficile de l'histoire du système énergétique de l'Ukraine, avec plus de 1 200 missiles et drones tirés par les Russes sur les centrales électriques, selon l'opérateur de réseau d'État ukrainien, Ukrenergo. Ces frappes ont affecté près de la moitié de la capacité énergétique de l'Ukraine.

Depuis juin 2023, les forces ukrainiennes ont mené une campagne de frappes contre les infrastructures militaires russes, les quartiers généraux et les routes logistiques en Crimée, dans le but de réduire la capacité de l'armée russe à utiliser la Crimée comme zone de préparation et d'arrière-garde pour des opérations défensives en Ukraine méridionale.

Zelensky a déclaré que l'armée russe est consciente des intentions de l'Ukraine de frapper les infrastructures militaires russes en Crimée et en Russie, et elle déplace la flotte de la mer Noire loin de la Crimée et les avions russes plus loin de la frontière entre la Russie et l'Ukraine, probablement en réponse aux frappes continues de l'Ukraine contre les actifs navals et aériens russes.