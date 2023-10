Collision évitée entre un avion de chasse chinois et un bombardier américain B-52

Par euronews

Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit. Depuis deux ans, leur nombre ont explosé.

Une collision et un incident diplomatique évités.

Un avion de chasse chinois s'est approché à moins de 3 mètres d'un bombardier américain B-52 survolant la mer de Chine méridionale, manquant de provoquer un accident.

Le ministère chinois des affaires étrangères a rejeté la faute sur l'engin américain "et une provocation délibérée" de Washington.

L'armée américaine a indiqué que "son approche ne changerait pas. Les Etats-Unis continueront de voler, d'opérer de manière sûre et responsable - dans la mesure du droit international".

Lors d'un incident similaire en mai, Pékin avait exigé que Washington mette fin à ces vols au-dessus de la mer de Chine méridionale.

La Chine revendique de plus en plus la majeure partie de cette zone, une position rejetée par les États-Unis et d'autres pays qui utilisent cette vaste étendue d'océan pour le transport maritime.

Des incidents du genre deviennent de plus en plus courant ces derniers mois. Ils sont au nombre de 180 depuis l'automne 2021.