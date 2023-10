Espagne : plus de 200 000 mineurs auraient été abusés sexuellement au sein de l'Église catholique

Par Euronews

Le médiateur Angel Gabilondo a remis un rapport sur la première enquête indépendante du pays sur les abus de mineurs au sein de l'Église catholique à la présidente du Congrès Francina Armengol, au parlement espagnol à Madrid.

En Espagne, plus de 200 000 mineurs auraient été abusés sexuellement par des membres de l'Église catholique de 1970 à nos jours. Et si on inclut les agressions sexuelles commises par des laïcs travaillant pour des institutions de l'Eglise, le rapport de la commission indépendante estime à 400 000 le nombre de mineurs victime de pédocriminalité.

Ces estimations sont calculées sur la base d'un sondage réalisé auprès de 8 000 personnes. Elles découlent des travaux de la première commission indépendante mise sur pied en Espagne pour évaluer l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Eglise.

Le rapport de 777 pages a été remis ce vendredi au Congrès des députés espagnols.

Le document se montre très critique de l'attitude de la hiérarchie catholique, affirmant que la réponse de celle-ci à la révélation de ces agressions "a été caractérisée pendant longtemps par la négation ou la minimisation du problème".

Parmi la vingtaine de mesures proposées dans le rapport, figure la création par l'Etat d'un fonds pour verser des réparations aux victimes, ainsi que la tenue d'un "acte public de reconnaissance et de réparation symbolique" aux victimes.