Le Hamas prêt à un échange de prisonniers avec Israël "immédiatement" pour libérer des otages

Par Euronews avec AFP

"Le prix à payer pour le grand nombre d’otages de l’ennemi qui sont entre nos mains est de vider les prisons de tous les détenus" palestiniens, a déclaré le porte-parole militaire du Hamas dans un enregistrement vidéo.

Le Hamas a proposé d'échanger tous les otages civils israéliens contre des prisonniers palestiniens. Cité par plusieurs médias israéliens, Yahya Sinwar, leader du mouvement islamiste à Gaza, a affirmé être prêt à procéder à l'échange "immédiatement".

Israël déclare de son côté n'être parvenu à aucun accord... Et précise que l'offre n'inclurait pas les soldats israéliens gardés en otage.

"Plus que la pression militaire s'intensifiera, plus la puissance de feu sera forte, et plus nos frappes contre le Hamas seront dures, plus nous aurons de chances d'amener le Hamas à une situation dans laquelle il acceptera des solutions qui permettent d'atteindre vos proches" a précisé Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense.

Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagai, a qualifié la déclaration du Hamas de "terreur psychologique", et affirmé que les troupes israéliennes feraient tout pour libérer les otages selon leurs propres conditions.

Pourtant, de nombreux Israéliens tiennent le Premier ministre pour responsable de toute la situation. À Tel Aviv, les familles des otages exigent la démission de Benjamin Nétanyahou et demandent au gouvernement d'établir une stratégie claire pour le sauvetage des otages.