A Berlin, un restaurant dirigé par Israélien et un Palestinien, symbole de paix et de coopération

Par Kristina Jovanovski

Euronews s'entretient avec les propriétaires du restaurant Kanaan à Berlin, dont la mission est de promouvoir l'unité et la paix face à la guerre entre Israël et le Hamas.

Bienvenue au Kanaan, un restaurant berlinois dirigé par un Israélien et un Palestinien. Un partaneriat peu commun en temps normal... et mis sous pression depuis les attaques du Hamas le 7 octobre dernier.

Craignant des répercussions, l'un des propriétaires, Oz Ben David, a d'abord préféré fermer l'établissement... Mais très vite, il s'est aperçu que cette double culture devait être mise en avant.

"Nous construisons ces ponts entre nous, nous cherchons ce que nous partageons en commun. Si ces lieux sont fermés… alors la terreur l’emportera. Nous devons montrer et être quelque chose de différent" a-t-il expliqué.

En ouvrant son restaurant, Oz Ben David et son associé Jalil Dabit ont voulu relever un défi. Prouver que les Palestiniens et les Israéliens sont capables de travailler ensemble. L'établissement est très vite devenu un lieu apprécié par toutes les communautés de la capitale allemande, familles, artistes, communauté LGBTQ+, et la diaspora du Maghreb et du Machrek.

Oz Ben David et Jalil Dabit ont attiré l'attention internationale avec leur restaurant. Jalil dit que ce sont leurs valeurs similaires qui ont conduit à leur partenariat. Et leur expérience professionnelle ici leur a permis de surmonter l’adversité et de continuer à travailler ensemble malgré leurs origines différentes.

"Même si nous sommes en pleine guerre, je ne peux pas détester mon partenaire parce que nous travaillons ensemble depuis 9 ans et nous faisons ce genre de choses ensemble, des choses incroyables. Ainsi, lorsque les gens travaillent ensemble, cela les rapproche" affirme Jalil Dabit.

Oz Ben David et Jalil Dabit voulaient initialement que le restaurant soit un exemple de coopération pour leurs compatriotes israéliens et palestiniens. Mais ils ont réalisé que son importance allait bien au-delà.

"Nous avons remarqué à quel point cet endroit était important pour les locaux, les Européens qui vivent ici à Berlin et qui cherchaient un endroit où la douleur des deux côtés est valable" remarque Oz Ben David.