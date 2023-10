Nouvelle journée de manifestation en soutien à Israël et la Palestine en Europe

Par Euronews avec AFP

Des rassemblements en hommage aux otages du Hamas et au peuple palestinien ont eu lieu dans les grandes villes européennes. Tsahal confirmé que 239 personnes sont retenues à Gaza.

Nouveau week-end de mobilisation dans les grandes villes européennes pour la libération des otages israéliens détenus par le Hamas. A Genève, une longue table blanche a été dressée sur la Place des Nations avec des centaines de chaises vides, en hommage aux personnes toujours portées retenues. Les manifestants réclament leur libération immédiate.

"Aujourd'hui on est devant les Nations Unies à qui on demande sans aucun délai de dire publiquement et au monde entier de les relâcher immédiatement, de relâcher nos 230 otages, ce sont les otages du monde entier, pas que d'Israël" explique Sacha Levi, organisateur du rassemblement.

A Athènes, un rassemblement en hommage aux otages a réuni plusieurs dizaines de personnes. Des portraits des disparus ont été affichés dans le plus grand parc de la captiale grecque. A quelques centaines de mètres de là, 15 000 personnes ont manifesté leur soutien au peuple palestinien. D'autres manifestations contre les bomabrdements isréaliens à Gaza ont eu lieu à Madrid, Lisbonne et La Haye.

Ce dimanche, Tsahal a confirmé que 239 Israéliens étaient retenus par le Hamas à Gaza depuis le 7 Octobre dernier. Le procureur de la Cour Pénale Internationale, Karim Khan, venu en Égypte dans l'espoir de se rendre à Gaza, a rappelé que la "prise d'otage est une grave violation des Conventions de Genève".