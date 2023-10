L'Espagne en proie à la "Leonormania" à l'occasion du 18e anniversaire de la princesse

Parmi la nouvelle génération de jeunes rois européens, la princesse Leonor d'Espagne a vu sa popularité monter en flèche à l'aube de ses 18 ans.

PUBLICITÉ

Dans un geste devenu viral, la princesse d'Espagne, Leonor de Borbón, a rompu le protocole le 12 octobre.

Lors de la célébration de la fête nationale espagnole, la princesse a été surprise par ses camarades de classe de l'académie militaire dont elle venait d'être diplômée.

Alors que les caméras tournaient, l'un des cadets a dit à la princesse : "comme tu es belle, Borbón", un compliment qui a fait rire le roi Felipe et la reine Letizia et a fait sourire Leonor.

Dans ce moment spontané et humain, elle aurait pu être n'importe quelle adolescente, mais on a rarement vu Leonor de Borbón enfreindre le protocole.

Dès lors, toute l'Espagne a commencé à prêter plus d'attention aux moindres faits et gestes d'une princesse destinée à devenir la première reine d'Espagne de l'ère moderne.

Le jour de son 18e anniversaire, mardi 31 octobre, où elle prêtera serment d'allégeance à la Constitution, sa popularité a grimpé en flèche et l'Espagne est, aujourd'hui, en proie à la "Leonormania".

Mais la montée en puissance de sa popularité amène certains à se demander si la princesse est simplement dotée d'un charme naturel ou si son comportement fait partie d'un plan visant à créer la reine parfaite.

Premier jour de la princesse Leonor à l'école maternelle Casa de S.M El Rey

La "Leonormania" existe-t-elle ?

Avec son visage innocent, ses yeux bleus et son sourire permanent, la princesse Leonor a su séduire les Espagnols.

Elle a même réussi à redorer l'image de la maison royale et à faire taire certaines voix qui critiquaient l'action de son controversé grand-père, l'ancien roi Juan Carlos.

L'expédition de chasse à l'éléphant du roi retraité, sa cachette secrète en Suisse et le procès pour harcèlement intenté par son ancienne amante, Corinna Larsen, ont fait dégringoler sa popularité, entraînant la couronne dans sa chute.

Leonor a réussi à réconcilier les Espagnols avec la Couronne.

S'il est difficile de connaître le niveau de soutien à la princesse, le Centre espagnol de recherche sociologique n'ayant pas posé de questions sur la famille royale depuis 2015, d'autres baromètres privés s'intéressent à la question.

Le dernier en date, publié cette semaine dans le journal, El Español, classe la jeune princesse comme le membre le plus populaire de la famille royale, dépassant même son père Felipe VI, l'actuel roi d'Espagne.

La princesse Leonor d'Espagne prend la parole lors de la cérémonie de remise des prix de la princesse des Asturies à Oviedo, dans le nord de l'Espagne, le vendredi 20 octobre Alvaro Barrientos/AP

De nombreux Espagnols succombent à la "Leonormania" et certains experts suggèrent que son succès est dû au fait qu'elle est restée loin des projecteurs pendant tant d'années. La méconnaissance de Leonor fait que tout le monde veut maintenant savoir qui elle est.

"La famille royale a bien choisi son moment. Pendant ses études, la princesse était très réservée dans ses apparitions", explique, à Euronews, Fernando Rayón, journaliste et professeur d'information politique à l'université CEU San Pablo.

"Après l'académie militaire et sur le point d'avoir 18 ans, une nouvelle Leonor est apparue, plus mature et habillée en soldat. Une image plutôt frappante", ajoute-t-il.

Pour l'expert, l'engouement autour de la princesse, Leonor, n'est pas une opinion, mais un fait.

Son charisme, sa discrétion, sa prudence et son sens de l'organisation qui l'amène à préparer et à consigner dans un carnet les événements auxquels elle participe, ont fait de la normalité, la qualité qui la définit le mieux. Cela permet aux Espagnols de s'identifier à elle.

PUBLICITÉ

Le soutien à Leonor est si large que, selon le magazine Hola, seuls 21 % des Espagnols pensent que la princesse n'est pas bien préparée à son rôle de chef d'État.

Leonor de Borbón regarde son père, le roi Felipe, signer un livre Casa de S.M El Rey

Une stratégie pour créer l'héritière parfaite ?

Son succès en a amené plus d'un à se demander si la Leonormania n'a pas été créée par l'équipe de communication du palais de la Zarzuela.

"L'image que donne Leonor est celle d'être là où elle doit être. Elle ne fait pas de déclarations, il n'y a pas d'images gratuites d'elle à la maison ou en train de faire la fête. C'est pourquoi les gens la voient pour ce qu'elle est : la future reine et chef d'État", affirme Fernando Rayón.

Son authenticité est peut-être la clé qui lui permettra de gagner le cœur des Espagnols. Malgré le contrôle étroit de la famille royale sur la communication, l'attrait incontestable de la princesse est réel.

"Nous avons vu par le passé que les campagnes de communication avec d'autres membres de la famille royale ne se sont pas bien déroulées. Les campagnes d'image sont très étudiées, une série d'exigences et d'apparences doivent être respectées", indique Fernando Rayón.

PUBLICITÉ

"Or, ce qui a été fait avec Leonor, c'est exactement le contraire : on l'a protégée de ces campagnes de communication", précise-t-il.

L'expert en communication non verbale José Luis Martín Ovejero partage l'avis de Fernando Rayón et estime que Leonor n'a pas besoin de campagne de communication, car elle attire d'elle-même la sympathie des gens.

"Tant par sa communication - son comportement verbal et non verbal - elle montre toujours qu'elle est très naturelle et heureuse. On ne voit jamais de gestes grossiers ou de mauvaises manières, non pas parce que ces images sont censurées, mais parce qu'elle n'est pas comme ça", explique José Luis Martín Ovejero.

La princesse Leonor, héritière du trône d'Espagne, participe à une cérémonie de "jura de bandera" au cours de laquelle elle prête serment d'allégeance au drapeau Vincent West/AP

On sait peu de choses sur la vie privée de la princesse Leonor, et sur ce qu'elle aime faire pendant son temps libre, mais son importance sur la scène nationale est montée en flèche.

L'expert en communication non verbale affirme que la princesse est davantage sous les feux de la rampe que ses prédécesseurs, car les médias n'étaient pas en mesure d'atteindre le public autant que les réseaux sociaux le font aujourd'hui.

PUBLICITÉ

Cela se traduit par une augmentation de 37 % des recherches sur Google concernant Leonor, selon le cabinet de conseil José Noblejas.

Bien que les experts estiment que Leonor pourrait être la princesse européenne la plus charismatique, elle devra, au niveau national, convaincre les partis et les groupes politiques très hostiles à la famille royale, y compris les hommes politiques qui n'assisteront pas à sa cérémonie de prestation de serment.