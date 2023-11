Serbie : des législatives anticipées convoquées pour le 17 décembre

Par Euronews avec AFP

Les électeurs serbes iront de nouveau aux urnes le 17 décembre pour des élections législatives anticipées, convoquées mercredi par le président Aleksandar Vucic, moins de deux ans après le dernier scrutin.

PUBLICITÉ

Par la signature de deux décrets, lors d'une retransmission télévisée en direct, le chef de l'Etat serbe a dissous le Parlement et convoqué ces élections.

"Nous vivons les temps difficiles pour le monde entier, dans une époque de guerres et de conflits, et il est nécessaire que nous soyons unis dans le combat visant à protéger nos intérêts nationaux et étatiques", a déclaré M. Vucic.

L'opposition réclamait ces élections depuis deux fusillades qui ont eu lieu en mai, en moins de 48 heures, dans une école à Belgrade et dans des villages près de la capitale serbe, faisant au total 18 morts.

Une partie de l'opposition rassemblant plusieurs formations pro-européennes se présentera ensemble à ce scrutin, avec le mot d'ordre "La Serbie contre la violence", utilisé lors des manifestations hebdomadaires organisées à Belgrade depuis les deux fusillades.

Il s'agit de huit partis et mouvements d'orientations politiques différentes, aussi bien des formations de gauche que des verts, tout comme des conservateurs.

Plusieurs partis de droite et d'extrême droite n'ont pas encore décidé s'ils allaient, eux aussi, former une coalition avant le scrutin.

Les dernières élections présidentielles, législatives et municipales ont eu lieu en avril 2022. Le Parti progressiste serbe (SNS) d'Aleksandar Vucic avait alors remporté, avec ses partenaires de coalition, le plus grand nombre de sièges au Parlement, 120 sur 250, alors que M. Vucic a été élu une seconde fois au poste de président du pays.

Deux ans auparavant, en 2020, des élections législatives et municipales avaient été boycottées par la plupart des partis d'opposition.

Avec son parti, Aleksandar Vucic, ancien ultranationaliste qui s'est rapproché des Occidentaux tout en cherchant à préserver son amitié avec Moscou, dirige le pays depuis 2012.

Ses détracteurs mettent en cause sa gouvernance "autocratique" et sa mainmise sur des médias et des institutions publiques.

Outre le Parlement, les électeurs seront appelés à élire aussi les maires de Belgrade et de 64 autres villes et collectivités locales.