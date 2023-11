Les combats continuent de faire rage dans le nord de la bande de Gaza, où l'armée israélienne a affirmé jeudi avoir tué des "dizaines" de combattants du Hamas durant la nuit.

PUBLICITÉ

Des soldats israéliens au milieu de bâtiments en ruine dans Gaza.

Tsahal publie une nouvelle vidéo de ce qu'elle dit être des opérations terrestres à l'intérieur de l'enclave palestinienne.

Elle affirme avoir tué des "dizaines" de combattants du Hamas durant la nuit de mercredi à jeudi. Une réponse aux tirs de missiles antichar et de grenades du mouvement islamiste. Les combats feraient toujours rage dans le nord du territoire.

Camp de réfugiés bombardé

L'armée a bombardé mardi et mercredi le camp de réfugiés de Jabaliya, le plus grand de la bande de Gaza.

Selon le Hamas, ces frappes ont fait 195 morts, 777 blessés et 120 disparus sous les décombres.

Ce bilan ne pouvait pas être vérifié dans l'immédiat.

Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, a dénoncé une "atrocité".

Selon Israël, le bombardement de mardi a permis d'"éliminer" un haut dirigeant du Hamas, Ibrahim Biari.

"Dernier appel" pour l'hôpital al-Shifa

Mohammed Abu Selmeya, directeur de l'hôpital al-Shifa à Gaza, le plus grand du territoire, a lancé un "dernier appel concernant l'arrêt du générateur principal", faute de carburant. "Si ce générateur s'arrête, la prochaine annonce sera la mort de bébés sous incubateurs, de patients sous ventilateurs, dans les soins intensifs et les salles d'opération".

Par ailleurs, un centre de traitement du cancer est désormais hors service en raison du manque de carburant et des dégâts occasionnés par des frappes aériennes dans le quartier, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Etrangers évacués

L'Egypte se prépare "à faciliter l'accueil et l'évacuation des citoyens étrangers de Gaza par le point de passage de Rafah", le seul à ne pas être contrôlé par Israël, a annoncé le ministère des Affaires étrangères jeudi, ajoutant qu'ils étaient "environ 7.000" de "plus de 60" nationalités.

Un groupe de "100 voyageurs détenteurs de nationalités étrangères" a quitté jeudi Gaza vers l'Egypte, selon un porte-parole du terminal côté palestinien.

La veille, 76 Palestiniens (46 blessés et 30 personnes les accompagnant) et plus de 300 étrangers et binationaux avaient pu sortir de Gaza via ce poste-frontière, une première depuis le début de la guerre, selon un responsable égyptien.

Bilans

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé mercredi que 9.061 personnes, dont 3.760 enfants, avaient été tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

En Cisjordanie occupée, trois Palestiniens et un Israélien ont été tués jeudi dans des violences, selon le ministère palestinien de la Santé et les secours israéliens, portant à près de 130 le nombre de Palestiniens tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis le 7 octobre, d'après l'Autorité palestinienne.

En Israël, plus de 1.400 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées lors de l'attaque du Hamas, selon les autorités, et 242 personnes ont été enlevées par le Hamas et emmenées à Gaza. Quatre femmes ont été libérées à ce jour.

Jeudi, le porte-parole de l'armée Daniel Hagari a indiqué que 332 soldats avaient été tués depuis le début de la guerre.