La population de la bande de Gaza a reçu l'ordre d'évacuer le nord du territoire. Mais quelle taille fait la bande de Gaza ? Quelle distance les habitants peuvent-ils mettre entre eux et une opération de l'armée israélienne au nord ?

Le 13 octobre dernier, Israël a demandé aux habitants du nord de la bande de Gaza d’évacuer la zone et de rejoindre le sud du territoire avant un assaut probable.

Mais à quelle distance se situe la frontière sud de Gaza de la frontière nord ? Quelle taille fait véritablement ce petit territoire par rapport aux grandes métropoles d’Europe par exemple ?

D’une surface de 365 km2, la bande de Gaza se rapproche de la superficie d'une métropole comme Toulon en France, un peu plus du double de la superficie de la région de Bruxelles-Capitale en Belgique ou la moitié de la superficie de Madrid.

Le nord de l'enclave est distant de 40 km du sud du territoire à vol d’oiseau pour une largeur de 12 km au plus large.

En France, cela correspond environ à la distance du centre de Paris à Mantes-la-Jolie, entre Lyon et Saint-Etienne et un peu moins que Marseille Est - Toulon ou encore la distance entre Lille et Valenciennes.

Un peu plus de deux millions d'habitants vivent dans ces 365 km2. Avec 21 034 habitants au km2, la bande de Gaza est une zone très dense. La métropole de Toulon, dont la superficie est quasiment équivalente, compte seulement 1 214 habitants au km2.

Paris, ville dense, concentrée sur 105 km2 et très urbanisée, compte 20 360 habitants au km2 ; Bruxelles n'en compte que 7 530 sur un territoire de seulement 33 km2.

La majeure partie des habitants de la bande de Gaza vivent dans les zones urbaines au nord du territoire, notamment dans la ville de Gaza ; 778 000 personnes y vivaient avant le déclenchement du conflit. Évacuer le nord de Gaza reviendrait à déplacer environ 1,1 million de personnes. A l'échelle du territoire français, cela reviendrait à déplacer la population de la métropole de Lille à Valenciennes.

Carte de la bande de Gaza montrant la zone que l'armée israélienne a ordonné aux habitants d'évacuer, et la zone d'aide humanitaire annoncée par l'armée israélienne Sabrina Blanchard, Maxence D'Aversa / AFP

Toutefois la situation critique dans la bande de Gaza ne permet pas aux habitants de se mettre véritablement plus à l'abri au sud qu'au nord quelque soit la distance.