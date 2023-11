Par Sasha Vakulina

Opérations ukrainiennes en cours dans la région de Kherson : le commandement russe en difficulté. Les explications de Sasha Vakulina avec l'ISW.

Le commandement militaire russe aura probablement du mal à redéployer des renforts efficaces au combat pour répondre aux opérations ukrainiennes en cours dans l'est de la région de Kherson, indique l'ISW, l'Institut for the Study of War, dans sa dernière mise à jour.

Les blogueurs militaires russes affirment que les forces ukrainiennes ont pris le contrôle de nouvelles positions à Krynky, à 30 km au nord-est de la ville de Kherson, et ont mené des assauts contre les positions russes au sud et au sud-ouest de la localité, avançant jusqu'aux zones forestières au sud de Krynky.

Les blogueurs militaires russes affirment que les forces ukrainiennes ont également attaqué près de Poyma (12 km à l'est de la ville de Kherson), Pishchanivka et Pidstepne et qu'elles tentent d'établir des positions entre Pidstepne et Kozachi Laheri.

L'ISW se réfère à des observateurs militaires ukrainiens qui affirment que les forces ukrainiennes ont établi un contrôle continu des positions depuis le pont ferroviaire Antonivsky au nord de Poyma jusqu'au pont routier Antonivsky au nord d'Oleshky.

Le commandement russe aura probablement du mal à redéployer des renforts efficaces au combat pour répondre aux opérations ukrainiennes en cours à Kherson, tout en menant ses opérations à Zaporizhzhia et en soutenant d'autres efforts offensifs dans l'est de l'Ukraine.

Les forces russes continueraient à accumuler des forces pour soutenir l'effort offensif russe près d'Avdiivka et dans les régions de Kharkiv et de Luhansk.

Tout redéploiement russe potentiel dans la direction de Kherson dégradera probablement la capacité russe à soutenir ces autres opérations et efforts.