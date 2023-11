LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Par Sasha Vakulina

Guerre Ukraine-Russie : les troupes russes se préparent à de nouveaux assauts sur Avdiivka. Les explications de Sasha Vakulina avec l'Institut for the Study of War.

Les forces russes sont probablement prêtes à mener une troisième vague d'assauts sur Avdiivka, mais le mauvais temps empêchera les Russes d'utiliser leur équipement, déclare le chef de l'administration militaire d'Avdiivka. Les responsables militaires ukrainiens ont déclaré que les forces russes renforcées par des réservistes continuent de tenter d'encercler Avdiivka, dans la région de Donetsk. Le porte-parole militaire ukrainien Anton Kotsukon a déclaré que les forces russes avaient concentré 40 000 "réservistes" dans la direction d'Avdiivka, sur trois côtés de la ville, bien que l'on ne sache pas exactement combien de ces effectifs sont engagés dans des opérations offensives, note l'ISW, l'Institut for the Study of War. Les forces ukrainiennes considèrent Avdiivka comme une porte d'entrée pour de futures avancées visant à reprendre des territoires à l'Est. La grande ville de Donetsk, tenue par les Russes, se trouve à une vingtaine de kilomètres de là. Avec 32 000 habitants avant l'invasion à grande échelle, Avdiivka est devenue un symbole de la résistance ukrainienne. Elle a été saisie brièvement en 2014 lorsque les séparatistes soutenus par la Russie se sont emparés de pans entiers de l'est de l'Ukraine, mais les troupes ukrainiennes l'ont reprise et ont construit des fortifications. Depuis le 10 octobre, les forces russes ont lancé une attaque féroce à grande échelle, mais n'ont pas été en mesure de faire des progrès significatifs en raison des pertes élevées qu'elles ont subies.