Les espoirs d’une mine polymétallique respectueuse de l’environnement ? Reportage en Bosnie-Herzégovine.

Dans quelques semaines, la mine polymétallique de Vareš en Bosnie-Herzégovine devrait lancer ses opérations à grande échelle. De l'argent, de l'or, du plomb, du zinc, du cuivre, de l'antimoine et d'autres métaux pourront alors être extraits des roches hôtes. Ces métaux stratégiques sont importants pour l'Union européenne, qui cherche à réduire sa dépendance aux matières premières chinoises ou russes.

Un problème se profile : les défenseurs de l’environnement ont déposé une plainte auprès du bureau de la convention de Berne du Conseil de l'Europe. Les militants s’inquiètent pour la biodiversité et la qualité de l’eau.

Euronews a envoyé son journaliste Hans von der Brelie dans les montagnes bosniaques pour enquêter sur la situation...

Je souhaite visiter cette mine d'argent de Vareš, et pour cela, un dispositif de respiration d'urgence est nécessaire, ainsi qu'une formation spéciale en matière de sécurité. Jimmy, originaire de Nouvelle-Zélande, m'emmène en visite souterraine. Il possède 26 ans d'expérience dans ce domaine, ayant travaillé en Australie, en Mongolie, au Burkina Faso, et maintenant en Bosnie-Herzégovine pour le compte d'Adriatic Metals, une société minière britannique. "Les minéraux ici sont bons pour le pays, et des avantages seront redistribués à la communauté locale", déclare Jimmy.

Jimmy Hans von der Brelie

800 000 tonnes de minéraux seront extraites du sous-sol chaque année. Il s'agit du plus grand projet minier actuel en Bosnie-Herzégovine, représentant 25 % des investissements directs étrangers du pays. En bref, le projet immense.

J'ai rendez-vous avec Marko. Son équipe de géologues est la "chasse au trésor" de l'entreprise. À seulement 29 ans, Marko a déjà analysé des centaines de carottes de forage, la plupart d'entre elles regorgeant de métaux. Il y a un an, il avait estimé un gisement de minerai d'environ 12 millions de tonnes. La mise à jour la plus récente indique que le trésor souterrain pèse désormais 22,5 millions de tonnes, soit presque le double !

Marko Matić me fait visiter le laboratoire : "Ceci est la roche hôte de la minéralisation du gisement de Rupice à Vareš. Elle contient des sulfures comprenant de l'argent, de l'or, du cuivre, du zinc, du plomb et de l'antimoine... avec des teneurs très élevées de chaque élément."

La mine est un investissement de 200 millions d'euros. Une fois en activité, la mine contribuera à plus de 2 % du PIB bosnien. Le début des opérations est prévu pour début 2024.

"Nous voyons la récente législation de l'UE concernant l'approvisionnement en matières premières critiques, reconnaissant la nécessité pour l'Europe d'être indépendante dans l'approvisionnement de son propre avenir", déclare le directeur des opérations d'Adriatic Metals, Matthew Hine. "La Bosnie-Herzégovine a un rôle majeur à jouer dans tout cela. Le concentré que nous produisons, qui est expédié dans toute l'Europe, contient tous les métaux qui sont vraiment importants dans une transition vers une énergie verte et propre."

À quelques kilomètres de là, un énorme pont ferroviaire traverse une vallée forestière de montagne. Les ouvriers améliorent les voies ferrées. Les métaux stratégiques de Vareš sont nécessaires pour la transition énergétique de l'Europe : pour les cellules solaires, les véhicules électriques, les stations de recharge, les éoliennes... Les concentrés métalliques seront transportés de Vareš vers un port d'exportation en Croatie. Ensuite, ils seront expédiés vers les fonderies de métaux européennes en Allemagne, en Scandinavie et dans d'autres pays principalement d'Europe occidentale.

Géopolitiquement, la mine bosnienne s'inscrit parfaitement dans les efforts de l'UE pour sécuriser des matières premières stratégiques. La Bosnie-Herzégovine souhaite devenir membre de l'Union européenne, et les deux parties cherchent à accélérer leur coopération et à renforcer leurs liens économiques et leurs connexions de transport.

Mais un peu plus loin, dans la ville voisine de Kakanj, la protestation monte. Hajrija Čobo est professeure d'anglais et a étudié le droit de l'environnement. Elle accuse la société minière de jouer de sales tours avec les études environnementales et d'avoir mandaté un institut basé au Royaume-Uni, prétendument non autorisé à travailler en Bosnie-Herzégovine. "Cette deuxième étude est pratiquement illégale ici” explique-t-elle. “Aucune autorité nationale ne l’a validée”.

Hajrija Čobo a déposé une plainte auprès du Conseil de l'Europe, au bureau de la convention de Berne. Le bureau veille à la protection de la biodiversité. Il y a des excavations en dehors de la zone de concession, affirme Čobo. Des routes secondaires minières sont construites. Les cours d'eau de montagne sont canalisés en béton. Des arbres sont abattus. Čobo montre une grande machine de construction jaune qui descend bruyamment la pente : "Ce sont des travaux dans le lit de la rivière, qui est la zone de protection de l'eau numéro 2, où de tels travaux de construction sont strictement interdits. Et pourtant, ils les font toujours. Tout ce qu'ils font arrive chez moi. Suis-je censée boire cette eau ?"

Les valeurs limites officielles pour l'eau potable sont conformes. Cependant, Čobo a acheté elle-même du matériel de test de base et vérifie les niveaux de pollution d'un ruisseau venant de la direction de la mine d'argent : "Je mesure les particules dans l'eau, et ce que nous avons ici ce sont des valeurs autour de 210 à 230. Il y avait environ 25 dans ce ruisseau avant l'exploitation minière."

Le problème central est la prétendue présence de métaux lourds. En prélevant des échantillons, Čobo n'en est pas à sa première tentative. Elle a conservé les anciennes bandelettes de test. Aujourd'hui, il y a une surprise : "C'est un bon résultat", sourit Čobo. "Je suis très satisfaite du résultat. Seul le chrome montre un peu de couleur. Mais par le passé, il y avait du chrome, du brome, du chlore qui apparaissaient." Contrairement à tous les tests officiels de l'eau, sa conclusion tombe : "Ce n'est pas propre, ce n'est pas propre à la consommation, plus maintenant."

Maintenant, le Conseil de l'Europe réagit. Le bureau de la Convention de Berne, juridiquement contraignant, demande au gouvernement de Bosnie-Herzégovine d'arrêter temporairement les activités minières jusqu'à ce que les reproches soient résolus. Le gouvernement est prié de soumettre un rapport officiel à la convention de Berne afin de clarifier si la mine met en danger la biodiversité.

La directrice du développement durable d'Adriatic Metals, Vildana Mahmutović, rejette toutes les allégations : "Il y a une très grande distance entre nos activités minières souterraines et la source d'eau. Toutes les études indiquent qu'il y a une barrière d'eau entre les deux, de sorte que nos eaux souterraines n'affecteront PAS cet approvisionnement en eau de l'autre côté de la colline."

Une autre société minière, Rio Tinto, a rencontré des obstacles avec son projet de mine de lithium dans la Serbie voisine. Des protestations massives ont poussé les autorités à changer d'avis et à mettre fin au projet minier majeur. C'est pourquoi Adriatic Metals, avec son projet de mine d'argent en Bosnie, adopte une approche différente : elle investit massivement dans la communication, la transparence, la coopération étroite avec les parties prenantes locales et dans des mesures coûteuses de protection de l'environnement à jour.

Vildana Mahmutović me montre la station de traitement de l'eau en cours de construction : "C'est le premier site de traitement de l'histoire du pays qui disposera d'un circuit fermé pour l'eau, ce dont nous sommes très fiers. Nous comprenons, même si nous ne sommes pas dans l'Union européenne, que nous voulons une mine européenne respectant toute la législation européenne ou les conventions internationales : il est possible d'avoir une 'mine verte'."

La ville de Vareš a une longue histoire minière remontant à des siècles. Déjà les Romains cherchaient - et trouvaient - du minerai dans les montagnes entourant Vareš. Lorsque la région faisait partie de l'Empire austro-hongrois, l'industrialisation a été intensifiée. Mais les magnifiques bâtiments en briques sont en ruine... Certaines parties de Vareš sont réduites à un paysage de ruines.

Bien que Vareš soit en réalité une petite ville agréable. Autrefois, 22 000 personnes y vivaient. Aujourd'hui, la population est descendue à 8 000 habitants. La désintégration de la Yougoslavie, la guerre civile, les combats, les massacres, les déplacements, la fuite et le déclin économique ont laissé des traces : des bâtiments abandonnés, des toits en ruine, des routes bordées de maisons vides...

Aujourd'hui, Vareš connaît à nouveau une période de croissance, grâce à la nouvelle mine de minerais qui a doublé le budget de la municipalité. Enfin, de l'argent est disponible pour les infrastructures urgentes : des ponts, la gestion des déchets, l'isolation thermique et la restauration de bâtiments.

Un peu d'optimisme est revenu au bureau du maire, grâce à l'arrivée de nouveaux habitant et du nombre de familles avec des enfants. Le maire de Vareš, Zdravko Marošević, me donne un exemple : "L'année dernière, nous avions une maternelle avec 18 élèves, et elle peinait économiquement. Il y a quelques mois, elle avait déjà quatre classes et 60 enfants, mais le nombre d'inscriptions pourrait atteindre même 100 enfants l'année prochaine. -

Depuis trois ans, il existe à nouveau une classe de l'école secondaire de Vareš forme aux métiers de l’industrie minière. Car la société minière embauche localement. L'administration scolaire et les parents voient en cela une véritable opportunité pour leurs enfants.

Le soir, je retrouve Marko, le géologue. Pendant la guerre, sa famille a quitté la région et s'est installée à Zagreb. Marko a étudié en Croatie. Avoir trouvé du travail dans son comté natal en Bosnie semble presque être un petit miracle pour lui : "C'est fou, incroyable, je n'aurais jamais imaginé travailler ici", dit-il en souriant largement. "Mais c'est arrivé, je n'arrive pas à y croire."

Le propriétaire de l'endroit, le pizzaiolo Dario Dodik, est également un rapatrié. Dès qu'il a entendu parler de la nouvelle mine, il a quitté son emploi sûr dans la capitale Sarajevo et a construit de ses propres mains et avec 480 briques ce four à pizza. Son restaurant et son hôtel prospèrent : "Parmi mes employés, dans mon restaurant, il y a 5 rapatriés de l'UE. Ce sont des personnes (locales) qui ont travaillé en République tchèque, en Allemagne, et maintenant ils travaillent ici chez moi. Je pense que de meilleurs jours arrivent."