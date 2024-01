En Bosnie-Herzégovine, cette rivière de déchets causée par les décharges illégales

Par Euronews

En Bosnie, la rivière Drina est à nouveau obstruée par près de 10 000 mètres cubes de déchets. Les militant écologiste réclament la mise en place de barrière en amont.

Comme chaque année à cette époque, la rivière Drina, dans l'Est de la Bosnie, est à nouveau obstruée par une masse de déchêts qui se mélange à des matières toxiques provenant de décharges illégales derrière la centrale hydroélectrique de la ville de Visegrad. Une situation qui atteint son apogée début janvier.

"À mon avis, toutes les municipalités en amont de Visegrad devraient installer des barrières anti-ordures comme celle-ci et établir leurs propres équipes de collecte des déchets afin d'accélérer l'enlèvement des déchets, de le rendre plus efficace et aussi d'empêcher les déchets de couler au fond de la rivière. Car si les déchets restent dans l’eau pendant un an, la plupart risquent de couler" explique Dejan Furtula, militant écologiste.

Selon les récentes études, environ 10 000 mètres cubes de déchets sont évacués de cette section de la rivière chaque année. Avec ses eaux émeraude et ses vallées verdoyantes, la Drina est pourtant une destination touristique très appréciée, et les militants écologistes affirment qu'il faudra beaucoup de temps pour résoudre ses problèmes de pollution.