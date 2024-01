Par Ignacio Galán

En leur proposant de bonnes opportunités et la bonne formation, les salariés actuels bénéficieront de nouvelles opportunités professionnelles et les jeunes générations hériteront non seulement d'un meilleur climat mais aussi des moyens de prospérer, écrit Ignacio Galán.

La transition vers le zéro émission carbone ou net zéro représente une révolution pour l’ensemble de l’économie. Si chaque secteur est confronté à des changements, l’énergie connaîtra l’une des plus grandes transformations – et la plus grande opportunité.

Nous nous détachons rapidement de notre dépendance aux combustibles fossiles polluants pour nous tourner vers des sources d’énergie propres. Des technologies telles que l’énergie éolienne et solaire photovoltaïque, les réseaux intelligents et le stockage – les « giga batteries » hydroélectriques et les batteries lithium-ion – ouvrent la voie, soutenues par de nouvelles solutions comme l’hydrogène vert.

Alors que le ralentissement économique incite l’ensemble des industries à identifier de nouveaux modèles économiques susceptibles de générer des investissements et des emplois, l’énergie propre apparaît comme la source unique d’activité durable et pérenne.

L’ampleur de cette transformation est vaste à bien des égards, mais elle s’avère la plus significative concernant les emplois.

Les individus, leurs compétences et leur travail sont la clé de la transition vers une économie plus verte et la réduction des émissions de carbone. Les pays, les secteurs et régions qui aident les salariés à acquérir de nouvelles compétences rapidement et efficacement, seront à l’avant-garde de cette transition.

La volonté de s’investir est primordiale

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) dresse un tableau convaincant d’une économie plus verte. Elle estime que la transition créera 100 millions de nouveaux «emplois verts» d’ici la fin de cette décennie.

Les ingénieurs, les ouvriers de la construction opérant en mer et sur terre, les électriciens, les fabricants de batteries et les concepteurs de véhicules électriques sont des professions désormais très recherchées et dont l’intérêt va continuer à croître.

Les chefs d’entreprise s’accordent sur ce point. En début de semaine, Iberdrola a soutenu un nouveau rapport intitulé Green Skills Outlook.

D’après cette étude, une écrasante majorité (79%) des dirigeants d'entreprises considère que la transition verte offre plus d'opportunités que de contraintes pour leur entreprise.

À mesure que les engagements en matière de décarbonation se concrétisent, les industries traditionnelles alimentées par les énergies fossiles devront se transformer ou décliner.

Les émissions s'élèvent des cheminées d'une centrale électrique au charbon, près d'Emmett, Kansas, septembre 2021. AP Photo/Charlie Riedel

Il est encourageant de constater que la majorité (63 %) des chefs d’entreprise interrogés estime également que la responsabilité de piloter la transition verte leur incombe.

Cette volonté de s'investir est significative. À mesure que les engagements en matière de décarbonation se concrétiseront, les industries traditionnelles grandes consommatrices d’énergies fossiles devront se transformer ou décliner.

Cela concerne évidemment l'extraction de charbon ou de pétrole, mais d’autres secteurs de la chaîne de valeur devront également s’adapter, comme les turbines à gaz. En d’autres termes, ce processus de transformation n’est pas seulement le résultat de la concurrence de formes d’énergie plus efficaces. Ni même corrélé à la technologie.

La technologie des énergies propres n’est pas une menace

Le statu quo énergétique n’est plus une option pour des raisons climatiques, géopolitiques et économiques. Les technologies énergétiques propres ne constituent donc pas une menace. Grâce à l’innovation et aux investissements, elles offrent à tout à chacun, un large éventail d’opportunités et ainsi bénéficier des effets de la transition en cours.

Désormais, il est de la responsabilité des entreprises et des gouvernements d’établir les conditions – les programmes, le soutien, les incitations et les opportunités – à la fois pour la création de nouveaux emplois plus verts et pour permettre aux salariés d’accéder facilement à ces nouveaux emplois.

Une usine d'hydrogène vert à Puertollano, dans le centre de l'Espagne, mars 2023 AP Photo/Bernat Armangue

Chez Iberdrola, nous avons mis en place ce processus depuis les deux dernières décennies. Au Royaume-Uni, par exemple, nous avons aidé les salariés opérant sur les plates-formes pétrolières à transférer et à développer leurs compétences dans la maintenance et la construction de parcs éoliens en mer qui constituent désormais un élément essentiel du système énergétique du Royaume-Uni.

Leur savoir-faire et leurs décennies d’expérience nous ont aidés à accélérer le développement de l’éolien en mer, en toute sécurité et à un prix compétitif pour les utilisateurs d’énergie.

Les gouvernements et les décideurs politiques disposent de toute une gamme de moyens pour contribuer à soutenir et accélérer les bénéfices de la transition verte en matière d’emploi.

À mesure que les politiques climatiques et énergétiques sont élaborées, l’un de ces moyens consiste à travailler en étroite collaboration avec les spécialistes de l’industrie et de l’éducation. En comprenant pleinement les défis du point de vue de la main-d’œuvre et de la formation, des mesures peuvent être prises de toutes parts pour garantir que des avantages optimaux en matière d’emploi puissent être apportés.

Une action politique audacieuse permettrait de créer des emplois

Le rapport Green Skills Outlook a identifié des actions politiques claires que les chefs d’entreprise souhaitent voir mises en place. Il s’agit notamment d’allègements fiscaux pour les programmes de perfectionnement et de reconversion professionnelle et d’un financement stratégique pour soutenir la mise en place de cours de compétences vertes dans les établissements d’enseignement.

Mais tous tendent vers un seul objectif : promouvoir des investissements verts qui créeront une activité pendant 40 à 60 ans dans des environnements clairs et stables.

Cette révolution environnementale et économique ne se produira pas sans les bonnes compétences, au bon endroit et au bon moment.

Des ouvriers portent un panneau solaire pour l'installer dans le parc énergétique en construction dans le désert de sel près de Khavda, État du Gujarat, Inde, septembre 2023 AP Photo/Rafiq Maqbool

Lorsque l’on examine certains épisodes de la crise mondiale récente, les gouvernements ont fait preuve de rapidité avec la mise en place de nouvelles politiques audacieuses pour soutenir des entreprises, des régions ou des secteurs entiers confrontés à des turbulences ou à un déclin.

Les entreprises doivent également faire davantage. Les alliances intersectorielles seront essentielles, car cette transformation nous concerne tous.

Le programme "Reskilling 4 Employment" est un bon exemple en Europe. Dans le cadre de la Table ronde européenne de l'industrie, qui regroupe 60 des plus grandes entreprises européennes, elle offre des possibilités de requalification aux chômeurs et aux travailleurs "à risque", afin qu'ils puissent trouver un emploi dans de nouvelles professions vertes et très demandées.

Un vent de changement arrive

Le dernier grand sommet sur le climat, la COP 28, a fixé un triplement de la capacité des énergies renouvelables en six ans et une réduction progressive des combustibles fossiles.

A titre personnel, je peux vous confirmer que les personnes présentes aux discussions et aux négociations ont pu percevoir de manière significative le vent du changement.

Mais cette révolution environnementale et économique ne se produira pas sans les bonnes compétences, au bon endroit et au bon moment.

Mon expérience prouve qu'en offrant les bonnes opportunités et la bonne formation, les salariés actuels bénéficieront de nouvelles opportunités et les jeunes générations hériteront non seulement d'un meilleur climat, mais aussi des moyens de prospérer.

Nous n’avons plus de temps à perdre pour y parvenir.

Ignacio Galán est le président exécutif d'Iberdrola.

