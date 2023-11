Par Euronews avec AFP

L'Union européenne et le Canada s'allient pour accélérer la transition écologique. Cette Alliance verte doit favoriser la coopération économique et écologique, pour atteindre la neutralité carbone.

L'Union européenne et le Canada s'allient pour accélérer la transition écologique. Cette Alliance verte, scellée ce vendredi lors d'un sommet bilatéral à St John's, à Terre-Neuve, doit favoriser la coopération économique et écologique, pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030.

"Sur les questions vertes, nous sommes depuis si longtemps alignés sur l'Union européenne, sachant que l'économie et l'environnement ne doivent pas simplement aller de pair, mais qu'ils vont de pair" a déclaré Justin Trudeau.

"Nous voyons de nombreuses conséquences sur nos sociétés dans le changement climatique, et nous faisons confiance à l'innovation et c'est pourquoi nous renforçons notre ambition de travailler ensemble, d'innover, de développer davantage de technologies, de résoudre ensemble ces difficultés et ces défis" a ajouté Charles Michel, Président du Conseil européen.

Le Canada et l'Union européenne ont également réitéré leur soutien à l'Ukraine. Ottawa a annoncé un don de plus de 11 000 fusils d'assaut et de plus de 9 millions de munitions pour armes à feu.