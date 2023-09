Incendies en Europe : l'UE fait-elle le bon pari en achetant des Canadair ?

Par Callum Tennant (adapté de l'anglais)

Alors que l'Europe sera de plus en plus confrontée à des incendies plus nombreux et plus fréquents, la Commission européenne veut débourser 720 millions d'euros pour acheter des Canadair. Avantages et inconvénients.

Alors que des incendies ravageaient l'île grecque de Rhodes en juillet et que les flammes finissaient par brûler 15 % des terres de l'île, l'Union européenne a déclaré qu'elle investirait dans 12 nouveaux avions de lutte contre les incendies.

PUBLICITÉ

Alors que la saison des incendies a dévasté certaines régions de Grèce au cours de l'été, l'Union européenne a envoyé onze avions et un hélicoptère, soit près de la moitié de l'escadre aérienne de lutte contre les incendies de l'Union européenne.

Il n'est donc pas surprenant que le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, s'attende à ce que les États membres commandent séparément 12 autres avions.

Janez Lenarcic a révélé que le fabricant "De Havilland Canada" avait accepté de relancer la production de l'emblématique avion "Canadair", si les commandes de l'UE étaient passées.

Toutefois, le prix des Canadair débutant à environ 30 millions d'euros, le pari de l'Union européenne sera-t-il payant ?

Qu'est-ce qu'un Canadair ou Super Scooper ?

Le Canadair appartient à une petite famille unique d'avions spécialisés dans la lutte contre les incendies.

Il est souvent appelé "super scooper", car il n'a pas besoin de retourner à une base pour remplir ses réservoirs d'eau. Au contraire, l'avion est conçu pour pouvoir longer le sommet d'une source d'eau, en remplissant ses réservoirs par des entrées, avant de redécoller.

L'avion, qui ressemble à un bateau géant, peut embarquer jusqu'à 5 455 litres d'eau en seulement 12 secondes et déverser son chargement sur un incendie, avant de remplir son réservoir et de répéter le processus. Le fait que l'avion puisse se recharger sans retourner à la base en fait un atout précieux pour lutter contre les incendies dans les zones reculées.

Malheureusement pour la Commission européenne, l'avion a cessé d'être produit en 2015 et l'entreprise "De Havilland Canada" doit maintenant concevoir et construire une nouvelle génération de Canadair, le DHC-515.

L'intensité et la durée des incendies de forêt en Europe ne cessant de croître, le besoin de nouveaux avions-citernes se fait également sentir.

Cependant, la conception et la production d'avions est rarement un processus rapide, et alors que l'UE espérait que les premières livraisons auraient lieu en 2025, les premiers ne seront pas livrés avant la saison des incendies de 2027.

Les nouveaux coûts de conception et de production pourraient également faire grimper le prix à plus de 720 millions d'euros pour 24 nouveaux appareils.

PUBLICITÉ

Comment utiliser un camion-citerne ?

Selon Dan Reese, ancien chef adjoint des opérations aériennes tactiques du département californien des forêts et de la protection contre les incendies, la clé pour maîtriser les feux de forêt est de les attaquer rapidement.

Dan Reese, qui dirige aujourd'hui sa propre société, International Wildfire Consulting Group (IWCG), explique que le fait de ne pas utiliser les moyens aériens dès le début peut entraîner un cercle vicieux dans lequel les avions de lutte contre les incendies sont surchargés et deviennent de plus en plus inefficaces.

"Si nous n'attaquons pas les petits incendies de manière appropriée au début, lorsque l'aviation est la plus efficace, lorsque ces incendies se développent parce que nous ne les avons pas attaqués correctement, ils prennent de l'ampleur. Plus ils grossissent, plus ils absorbent de ressources", précise-t-il.

Il a ajouté que "plus les grands incendies absorbent de ressources, plus les ressources s'amenuisent pour permettre des attaques initiales viables et réussies sur de nouveaux incendies".

Les bombardiers d'eau sont également rarement utilisés ou capables d'éteindre un feu de forêt à eux seuls. Ils sont plutôt utilisés pour aider les pompiers au sol en supprimant et en ralentissant les incendies, ce qui donne aux ressources terrestres le temps d'atteindre les flammes.

PUBLICITÉ

Un avion Canadair largue de l'eau pour éteindre un incendie sur une colline derrière la ville d'Aquila Alessandra Tarantino/AP Photo

Avertissements sur le Canadair

Malgré l'aspect impressionnant du Canadair, l'appareil présente des limites.

Comme la plupart des avions de lutte contre les incendies, le Canadair ne peut pas fonctionner en cas de fumée épaisse, de vent fort ou de nuit. Toutefois, si un avion qui largue des produits ignifuges ne peut pas non plus opérer de nuit, ses charges utiles précédentes peuvent continuer à être efficaces dans l'obscurité, en ralentissant et en endiguant les incendies.

Il n'en va pas de même pour les avions de lutte contre les incendies qui déploient de l'eau. Une fois que l'eau s'est évaporée, elle perd son utilité, ce qui signifie que des passages continus sont nécessaires pour éteindre un incendie.

Dans le cas des Canadair, une fois que le soleil disparaît, leur utilité disparaît également. Et étant donné que l'avion est le plus utile lorsqu'il est utilisé lors de l'attaque initiale d'un incendie, devoir attendre le soleil pendant huit heures est loin d'être idéal.

L'avion a également besoin de plans d'eau pour remplir ses réservoirs. Lorsqu'il opère à l'intérieur des terres pendant les mois chauds de l'été, il peut devenir plus difficile de trouver ces plans d'eau, surtout si la sécheresse continue de réduire le niveau des réservoirs et des lacs de l'Union européenne.

PUBLICITÉ

Le prix élevé de l'avion laissera également moins d'argent à la Commission européenne pour financer d'autres types d'avions de lutte contre les incendies. Bien que l'UE n'ait pas vraiment le choix, car après tout, une entreprise ne va pas commencer la production d'un nouvel avion sans commandes fermes importantes, cela se traduira tout de même par moins d'argent pour d'autres ressources de lutte contre les incendies.

_"Il faut se demander si la boîte à outils du pompier aérien est suffisamment diversifiée pour couvrir et soutenir ce qui est nécessaire à la réussite de la lutte contre les incendies de forêt. En d'autres termes, quel est l'impact du programme d'aviation 24 heures sur 24, par rapport à 12 heures sur 24 ? ",_questionne Dan Reese.

Le besoin de moyens aériens

Le Centre commun de ressources (CCR) de l'Union européenne prévoit de son côté que "le nombre de jours par an où le risque d'incendie de forêt est élevé ou extrême devrait augmenter presque partout en Europe avec le réchauffement climatique, en raison de la hausse des températures et de l'allongement des périodes de sécheresse".

Les saisons des feux de forêt continuant à commencer plus tôt et à durer plus longtemps, le besoin de capacités de lutte aérienne contre les incendies ne peut que s'accroître.

Le changement climatique peut également signifier que les pays situés plus au nord doivent de plus en plus s'inquiéter de la gravité des incendies de forêt.

Il n'est donc pas surprenant que de grands acteurs tels qu'Airbus envisagent de développer leurs propres capacités en matière d'avions-citernes. En juillet de l'année dernière, l'entreprise a testé avec succès un kit de démonstration amovible de lutte contre les incendies sur son avion de transport A400M. Elle insiste sur le fait que cette capacité est destinée à compléter les Canadairs plutôt qu'à les concurrencer.

Quel que soit l'appareil et le mode d'utilisation, nous pouvons nous attendre à ce que la Commission européenne parle beaucoup plus des moyens aériens de lutte contre les incendies dans les années à venir.