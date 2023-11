États-Unis : trois jeunes Palestiniens blessés par balle, un suspect arrêté

Par Euronews avec AFP

La police américaine a arrêté un suspect qui a blessé par balle trois jeunes hommes d'origine palestinienne dans l’Etat du Vermont. Il s’agit d’un homme de 48 ans.

PUBLICITÉ

Les autorités ont recueilli des éléments de preuve lors de la perquisition de l'appartement du suspect situé dans un immeuble juste en face du lieu de la fusillade.

Agés de 20 ans, les victimes se promenaient "quand ils se sont retrouvés face à un homme blanc armé d'un pistolet" qui "sans leur parler, a tiré au moins quatre balles avant de s'enfuir a priori à pied", a indiqué la police de Burlington dans un communiqué transmis à l'AFP.

Deux des victimes sont dans un "état stable" tandis que la troisième "souffre de blessures plus sérieuses", est-il précisé.

Les jeunes hommes se trouvaient dans la ville de Burlington, à 70 km de la frontière canadienne, pour passer les fêtes de Thanksgiving.

"A l'heure actuelle, il n'y a pas d'informations supplémentaires suggérant le mobile du suspect, telles que des déclarations ou des remarques", a précisé la police. Mais selon son chef, Jon Murad, "dans ce moment chargé, personne ne peut regarder cet acte sans suspecter que cela soit un crime motivé par la haine".

Lors de l'agression, deux des victimes portaient le traditionnel keffieh, a détaillé la police.

La guerre entre Israël et le Hamas suscite de fortes tensions à travers le pays, et a donné lieu à une hausse des actes antisémites et antimusulmans.