Quand on pense à Tokyo, on imagine généralement une ville animée et remplie de gratte-ciel. Mais cette destination ne se limite pas à cela et offre de nombreux havres de paix à découvrir. Visite guidée avec un présentateur radio et DJ et une cosplayeuse.

Dans cet épisode de My City Tokyo, Harry Sugiyama, présentateur TV et radio, et Hakken, une cosplayeuse, nous font découvrir leurs endroits préférés de la capitale japonaise. Une plongée dans la nature Loin des lumières et de l'agitation, Harry aime l'autre facette de la capitale nippone : la tranquillité et la nature. Passionné de course à pied, le parc Yoyogi est l'un de ses endroits préférés pour s'y adonner. Il ne résiste pas non plus à une randonnée sur le mont Takao, à 50 minutes en train du centre de Tokyo. Sur place, les visiteurs délaissent l'agitation de la grande ville pour un silence presque total pour découvrir les nombreux sentiers qui s'offrent à eux. Pour se détendre et passer une bonne soirée, Harry nous dévoile deux de ses restaurants préférés, dans les quartiers de Nishi-Azabu et de Yanaka, où il déguste une omelette japonaise préparée avec amour et un curry riche en épices. Tout pour le cosplay Pour Hakken, originaire de Malaisie, Tokyo est une ville colorée dans laquelle elle se rend souvent. Déguisée en différents personnages en tant que cosplayeuse, Hakken explore Nippori, également connu sous le nom de "Fabric Town", pour trouver des tenues et accessoires insolites. Elle est fascinée par les magasins qui proposent des pièces modernes et boutiques de créateurs d'Omotesando, mais elle nous présente également l'un de ses magasins d'antiquités préférés, dans une ruelle plus tranquille. Pour profiter d'une vue imprenable sur la ville la nuit, Hakken apprécie de se rendre au sommet de la tour Shibuya Scramble Square et de s'émerveiller devant cet océan de gratte-ciel étincelants qu'offre cette mégalopole depuis le pont d'observation Shibuya Sky.