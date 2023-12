L’armée israélienne annonce étendre ses opérations terrestres à toute la bande de Gaza

Par Euronews avec AFP

Des dizaines de chars israéliens sont entrés dans le sud de la bande de Gaza. Selon le Hamas, 15 899 Palestiniens sont morts dans les bomabrdements israéliens depuis le 7 octobre.

Des dizaines de chars israéliens sont entrés dans le sud de la bande de Gaza, au niveau de la ville de Khan Younès. Une incursion terrestre accompagnée de raids aériens. Selon l'armée israélienne, près de "200 cibles du Hamas ont été visées par l'aviation" dans la nuit de dimanche à lundi. D'après le porte-parole de Tsahal, certaines étaient situées près d'écoles et d'hôpitaux. Quelques heures plus tôt, Israël a également publié la liste de 15 civils tués par le Hamas et dont les corps se trouvent toujours à Gaza.

Lors de sa visite dans l'enclave palestinienne, la chef du Comité international de la Croix-Rouge,Mirjana Spoljaric, a qualifié d’_"intolérables"_ les conditions de vie des Gazaouis. Elle réclame la création urgente de lieux sécurisés pour la population Gazaouie, et de conditions sûres pour les convois humanitaires.

Un appel également relayé par l'Allemagne. Le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a exhorté Israël a laisser les "civils quitter la zone de danger, et créer des conditions adéquates pour trouver un abri sûr ailleurs".

Le Sud de la bande de Gaza est depuis plusieurs jours théâtre d'intenses combats entre le Hamas et l'armée israélienne. C'est là que, selon Tsahal, se trouverai le fief du mouvement islamiste et les auteurs des attaques du 7 octobre.

Selon le dernier bilan du Ministère de la Santé du Hamas, 15 899 Palestiniens ont perdu la vie dans les bombardements israéliens.