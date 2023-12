La Russie poursuit ses attaques sur l'ensemble du front, avertit l'Ukraine

Un commandant ukrainien a déclaré que l'armée de son pays prenait les "décisions nécessaires" pour sauver des vies et économiser ses munitions.

La Russie continue de lancer des attaques sur l'ensemble de la ligne de front en Ukraine, a déclaré dimanche le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi.

"La situation opérationnelle à l'est reste difficile", écrit-il sur Telegram, "l'ennemi ne cesse de mener des opérations offensives sur l'ensemble du front".

Oleksandr Syrskyi a déclaré que lui et d'autres commandants de la ligne de front orientale avaient "analysé la situation en détail et envisagé des options pour la suite des opérations".

"Nous avons pris ensemble les décisions nécessaires et les mesures appropriées pour assurer la stabilité de notre défense, préserver la vie de nos soldats et utiliser les munitions de manière rationnelle", ajoute-t-il sur Telegram.

Dimanche, le général Oleksandr Tarnavskyi, qui dirige les forces ukrainiennes sur la ligne de front entre Avdiivka et Zaporizhzhia, a déclaré que les troupes de Moscou menaient moins d'attaques dans le sud-est, mais que leurs attaques aériennes s'intensifiaient.

Il a affirmé que l'armée ukrainienne tenait la ligne de front à Avdiivka, alors que les forces russes attaquaient sans relâche la ville de Donetsk depuis le début de l'automne.

Le commentaire du commandant intervient à un moment difficile pour l'Ukraine, la contre-offensive de l'été étant largement considérée comme un échec.

Les conditions météorologiques hivernales ont rendu plus difficile la progression sur le champ de bataille et ont eu un impact dramatique sur les soldats et les civils.

La Russie a tiré huit missiles balistiques sur Kyiv tôt lundi, qui ont tous été abattus, selon l'armée de l'air ukrainienne. L'attaque a fait un blessé par éclat d'obus et trois autres ont souffert de graves réactions de stress, indiquent des responsables.

Au début du mois de décembre, le ministre russe de la défense, Sergueï Choïgou, a affirmé que l'armée de son pays "progressait dans toutes les directions" en Ukraine.

Il a ajouté que les capacités de combat de Kiev étaient "considérablement réduites" après leur contre-offensive.

Euronews n'a pas pu vérifier ces affirmations.