Par Laila Humairah, Aadel Haleem & Didier Burnod

Qatar 365 vous fait revivre quelques-uns des moments les plus emblématiques de 2023 : traditions anciennes comme la pêche aux perles et le tissage Sadu, cultures d'ailleurs avec le théâtre indonésien, événements consacrés aux geeks et aux animes et expériences culinaires en tout genre à Doha.