Elon Musk et Rishi Sunak attendus au festival de la jeunesse de droite italienne Atreju

Le plus grand festival de la jeunesse de droite italienne débute à Rome. Des personnalités prestigieuses, comme Rishi Sunak ou Elon Musk ont accepté l'invitation de la Première ministre Giorgia Meloni.

Le festival Atreju sera un peu différent cette année. La Première ministre Giorgia Meloni, principale organisatrice de l'événement, fêtera en effet le premier anniversaire de sa coalition au pouvoir.

Cet évènement annuel, fondé en 1998 et réunissant la jeunesse italienne de droite, s’est développé au fil des années. Aujourd’hui, c’est devenu le lieu de rencontre préféré des supporters des Frères d’Italie.

"Le succès réside dans le travail d'équipe et dans l'effort collectif de tous les jeunes volontaires venus ici du nord au sud de l'Italie. Ils sont là pour offrir leur soutien et voir des parlementaires de haut rang travailler avec nous pour réaliser un tel projet est ce qui me rend fier" explique un jeune militant.

Compte tenu de la popularité croissante du parti, le festival attire désormais des représentants des deux côtés de l’échiquier politique et mêmes certaines personnalités très controversées.

"Cet événement ne concerne pas un seul parti politique. Il est ouvert aux familles, à tous et aux jeunes. Il y a une patinoire et un marché de Noël. De plus, il y a de nombreux débats politiques et nous acceptons même les opinions différentes des nôtres. tout point de vue politique est le bienvenu ici", affirme Giovanni Donzelli, Député Frères d’Italie.

Un marché de Noël a été choisi comme décor pour cet événement de quatre jours. Sous le slogan "Bienvenue à la fierté italienne retrouvée", le public est invité à participer à une série de conférences sur les questions qui anime en ce moment le débat public.

"Je marchais à proximité quand j’ai vu les lumières, c’est pourquoi je suis venue ici. Ça fait plaisir de voir tous ces jeunes bénévoles travailler aux côtés de personnes plus âgées" commente une participante.

Le refus d'Elly Schlein, cheffe du principal parti d’opposition italien de participer à l'évènement, en a surpris plus d’un. Aux côtés des membres du groupe politique ECR, d'autres invités internationaux ont eux confirmé leur présence.

Le Premier ministre britannique Rushi Sunak et le Premier ministre albanais Edi Rama devraient assister au festival ce week-end. Mais tous les regards seront tournés samedi vers le milliardaire Elon Musk, qui montera sur scène ici au Château Saint-Ange. Musk et Meloni se sont rencontrés à Rome la dernière fois. En juin, ils ont eu l'occasion de discuter d'un certain nombre de questions, notamment des solutions possibles à la crise démographique italienne. Giorgia Meloni utilise le festival d'Atreju comme une opportunité pour renforcer son image et gagner plus de soutien à l'échelle mondiale. La présence d'Elon Musk a été largement considérée comme un soutien politique fort avant les élections européennes.