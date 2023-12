Fusillade meurtrière à Prague, au moins 15 morts et une trentaine de blessés

Par Euronews

15 personnes ont été tuées lors d'une fusillade dans une faculté de Prague, jeudi après-midi. L'assaillant serait un étudiant, "inconnu des services de police."

Un homme armé a ouvert le feu ce jeudi après-midi à la faculté de philosophie de l'Université Charles, en plein centre de Prague.

L'attaque a fait au moins 15 morts et une trentaine de blessés, dont 9 graves. Tous ont été pris en charge par les secours.

Selon la police, les témoignages et les images partagées sur les réseaux sociaux, le tireur est entré dans plusieurs salles de classe et est monté sur le toit de la faculté. Plusieurs étudiants, professeurs et employés ont eu le temps de se barricader, d'autres se sont cachés sous les fenêtres. L'évacuation du bâtiment est en cours. Les cours ont de vendredi ont été annulés.

Les forces de l'ordre annoncé que le tireur a été "éliminé" vers 16 heures. Selon le Président de la police tchèque, Martin Vondrášek, le principal suspect était un étudiant de la faculté âgé d'une vingtaine d'années, qui possédait "légalement' plusieurs armes, inconnu des services de police.

L'assaillant aurait été inspiré par plusieurs récentes fusillades, dont celle de Briansk, en Russie, qui a lieu le 7 décembre, et au cours de laquelle une adolescente de 14 ans a tué deux étudiants.

La place Jan Palach, qui se trouve juste en face de la faculté, a été fermée, tout comme plusieurs grands axes du centre-ville. Le Ministère tchèque de l'Intérieur conseille aux personnes vivant à proximité de rester chez elles.

Plusieurs dirigeants et personnalités politiques ont commenté l'evènement sur les réseaux sociaux.

Le Président tchèque Petr Pavel a déclaré sur X : "Je suis choqué par les événements survenus à la Faculté de Philosophie de l'Université Charles. Je voudrais exprimer mes profonds regrets et mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de la fusillade. Je tiens à remercier les citoyens d'avoir respecté les instructions des forces de sécurité et d'avoir apporté une coopération maximale."

La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, se dit "choquée" par la fusillade d'aujourd'hui à Prague. Elle a écrit sur le réseau social X qu'elle "pense à ses voisins et amis tchèques en cette heure difficile". La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré sur X que "l'attentat en plein centre de Prague avait touché le cœur de l'Europe. Elle a ensuite exprimé ses condoléances à la République tchèque".

La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé ses "condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'au peuple tchèque dans son ensemble".

Nos journalistes suivent cette information et l’actualiseront dès qu’ils en sauront davantage.