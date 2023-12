Plus d'un enfant sur cinq vit dans la pauvreté dans les pays riches, selon l'UNICEF

Le Royaume-Uni s'est classé presque dernier dans la liste des pays riches luttant contre la pauvreté infantile, juste avant la Colombie et la Turquie. La Slovénie arrive en tête du classement.

PUBLICITÉ

Certains des pays les plus riches du monde ont connu une forte augmentation de la pauvreté infantile entre 2014 et 2021, selon de nouvelles données publiées par l'UNICEF.

Les résultats du rapport intitulé "La pauvreté des enfants au cœur de la richesse " montrent que certains des pays les plus riches du monde, tels que le Royaume-Uni, l'Espagne et le Luxembourg, se retrouvent en bas du classement des Etats luttant contre la pauvreté infantile.

En revanche, les pays moins riches, tels que la Pologne et la Slovénie, sont les mieux placés dans la lutte contre la pauvreté des enfants, suivis de la Lettonie et de la République de Corée.

Les effets de la pauvreté sur les enfants sont à la fois persistants et préjudiciables Bo Viktor Nylund Directeur de l'UNICEF Innocenti

L'étude dresse le tableau le plus récent et le plus comparable de la pauvreté infantile dans les pays de l'OCDE et de l'UE, et analyse les politiques de soutien au revenu des familles avec enfants mises en œuvre par les gouvernements.

Elle a révélé que, malgré une diminution globale de la pauvreté de près de 8 % dans 40 pays entre 2014 et 2021, plus de 69 millions d'enfants vivraient encore dans des ménages gagnant moins de 60 % du revenu national moyen d'ici à la fin de 2021.

"Les conséquences de la pauvreté sur les enfants sont à la fois persistantes et préjudiciables", affirme Bo Viktor Nylund, directeur de l'UNICEF Innocenti.

"Pour la plupart des enfants, cela signifie qu'ils peuvent grandir sans nourriture nutritive suffisante, sans vêtements, sans fournitures scolaires, ou sans un endroit chaleureux où s'installer. Cela les empêche de jouir de leurs droits et peut nuire à leur santé physique et mentale".

Les conséquences de la pauvreté peuvent durer toute la vie. Les enfants qui vivent dans la pauvreté ont moins de chances d'aller jusqu'au bout de leur scolarité et gagnent moins à l'âge adulte. Dans certains pays, une personne née dans une zone défavorisée risque de vivre huit à neuf ans de moins qu'une personne née dans une zone riche, selon le rapport.

Le rapport met également en évidence d'énormes inégalités dans les risques de pauvreté. Dans les 38 pays pour lesquels des données sont disponibles, les enfants vivant dans une famille monoparentale sont trois fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les autres enfants. Les enfants handicapés et les enfants issus de minorités ethniques ou raciales courent également un risque plus élevé que la moyenne.

Un enfant s'apprête à dormir dans une classe, le 10/01/2018 à Vaulx-en-Velin, en France, alors que des enseignants et des parents d'élèves accueillent des familles sans-abri JEFF PACHOUD/AFP or licensors

La richesse ne détermine pas les conditions de vie d'un enfant

Selon les conclusions de l'étude, la période 2012-2019 a été marquée par une croissance économique stable dans ce groupe de pays, ce qui a permis de se remettre des effets de la récession de 2008-2010.

Toutefois, si un certain nombre de pays ont réduit la pauvreté des enfants au cours de cette période, certains des pays les plus riches ont connu les reculs les plus importants. Le rapport montre également que des pays ayant des niveaux de revenu national similaires, comme la Slovénie et l'Espagne, ont des taux de pauvreté infantile très différents, respectivement de 10 % et de 28 %.

Il y a beaucoup à apprendre des réussites des différents pays Bo Viktor Nylund. UNICEF Innocenti

Le rapport souligne que les conditions de vie des enfants peuvent être améliorées, quelle que soit la richesse d'un pays.

Ainsi, la Pologne, la Slovénie, la Lettonie et la Lituanie, qui ne figurent pas parmi les pays les plus riches de l'OCDE et de l'Union européenne, ont enregistré d'importantes réductions de la pauvreté infantile, de 38 % en Pologne et de 31 % dans les autres pays.

Parallèlement, cinq pays à revenus élevés - le Royaume-Uni (+20 %) et la France, l'Islande, la Norvège et la Suisse (environ +10 % chacun) - ont connu les plus fortes augmentations du nombre d'enfants vivant dans des ménages en difficulté financière, depuis 2014.

Des personnes se préparent à dormir sous des escaliers, le 13 novembre 2017 dans une rue de Lyon, dans le centre-est de la France, trois jours après avoir été expulsées JEFF PACHOUD/AFP or licensors

Comment résoudre le problème

Pour éradiquer la pauvreté des enfants, le rapport de l'UNICEF appelle les gouvernements et les parties prenantes à

Développer la protection sociale pour les enfants, y compris les allocations familiales et pour enfants afin de compléter le revenu des ménages.

Veiller à ce que tous les enfants aient accès à des services de base de qualité, comme la garde d'enfants et l'éducation gratuite, qui sont essentiels à leur bien-être.

Créer des opportunités d'emploi avec un salaire adéquat et des politiques favorables à la famille, telles que le congé parental rémunéré, afin d'aider les parents et les personnes qui s'occupent d'enfants à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.

Veiller à ce qu'il existe des mesures adaptées aux besoins spécifiques des groupes minoritaires et des ménages dirigés par une seule personne, afin de faciliter l'accès à la protection sociale, aux services clés et au travail décent, et de réduire les inégalités.

Le rapport indique qu'il y a beaucoup à apprendre des réussites des différents pays.

"La manière dont nous utiliserons ces enseignements déterminera l'efficacité avec laquelle nous pourrons assurer le bien-être des enfants aujourd'hui et à l'avenir", conclut Bo Viktor Nylund.