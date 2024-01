Nouvelle manifestation des enseignants à Budapest

Par Zoltán Siposhegyi

La manifestation d'aujourd'hui se concentrait sur le salaires, même si cela ne résoudra probablement pas la pénurie d'enseignants.

PUBLICITÉ

En Hongrie, des centaines d'enseignants, de parents et d'élèves se sont rassemblé une nouvelle fois devant le Ministère de l'Intérieur de Budapest. Les manifestants, qui se mobilisent depuis près d'un an et demi déjà, assurent qu'ils ne lâchent rien... mais ne savent toujours pas qui bénéficiera de l'augmentation de salaire de 32,2 % promise par le gouvernement. Celle-ci sera décidée uniquement par les directeurs d'école.

"Je ne serais pas surpris qu'ils suppriment les bonus. Jusqu'à présent, toutes les augmentations ont affecté les bonus, car ils ont une particularité : ils peuvent être supprimés sans aucune explication" explique Edit Simkó, ancienne enseignante.

L'objectif du gouvernement est de faire en sorte que le salaire des ensiegants atteigne les 72% des du salaire moyen des diplômés, mais les syndicats affirment que cela nécessiterait une correction plus rapide. Depuis le 1er janvier, un enseignant stagiaire peut gagner 1 370 euros au lieu des 1 040 euros de l'année précédente. Mais ce montant reste inférieur au salaire roumain.

La manifestation d'aujourd'hui se concentrait sur le salaires, même si cela ne résoudra probablement pas la pénurie d'enseignants. En Hongrie, le problème est si grand que les enseignants du primaire peuvent faire cours au lycée jusqu'en 8e année.