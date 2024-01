Au Danemark, la dernière reine d'Europe va abdiquer

Par euronews avec agences

Margrethe II du Danemark a annoncé dimanche son abdication au profit de son fils aîné qui devrait monter sur le trône le 14 janvier.

Après 52 ans de règne, la reine du Danemark Margrethe II va abdiquer le 14 janvier prochain. C’est ce qu’a annoncé dimanche la souveraine lors de ses vœux du Nouvel an.

Agée de 83 ans et veuve depuis 2018, Margrethe II avait subi une lourde intervention chirurgicale qui l’avait empêché d’apparaître en public jusqu’en avril.

C’est son fils aîné, le prince héritier Frederik de Danemark, âgé de 55 ans, qui lui succèdera.

Margrethe II est montée sur le trône en 1972 après la mort de son père Frédéric IX.

Reine sans pouvoir, mais populaire, la souveraine était devenue l'an dernier la dernière monarque encore en fonction après le décès de sa cousine Elizabeth d'Angleterre.

"La reine Margrethe est l’incarnation même du Danemark et, au fil des ans, elle a mis des mots et des sentiments sur ce que nous sommes en tant que peuple et en tant que nation", a réagi la Première ministre, Mette Frederiksen dans un communiqué.