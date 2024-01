Nouvel An : Rio et New York célèbrent le passage en 2024

Par Euronews

Sur la plage de Copacabana au Brésil et à Times Square aux Etats-Unis, des centaines de milliers de personnes ont assisté aux célébrations du Nouvel An.

PUBLICITÉ

Un feu d’artifice géant de douze minutes sur la célèbre plage de Copacabana au Brésil, pour célébrer le passage en 2024. Pour l’occasion, ils étaient nombreux à s’y être donné rendez-vous, pour accueillir cette nouvelle année, les pieds dans l’eau. Des Brésiliens pour la plupart, venus de tout le pays, mais également des touristes.

"Je me sens super bien, c'est la première fois que je viens à Rio. Il n'y a pas de meilleure façon de passer le réveillon que sur la plage, ici. C'est une expérience incroyable", explique Dominique Simpson, une touriste américaine.

Plus au nord, aux Etats-Unis, la ville de New York avait organisé les festivités sur la mythique place Time Square. Des centaines de milliers de personnes étaient présentes, pour le décompte. Depuis près d’un siècle, c’est à Times Square que se déroulent l’une des plus importantes célébrations du Nouvel An au monde.