Gabriel Attal : le plus jeune des Premiers ministres français

Gabriel Attal a 34 ans, il est en même temps le plus jeune locataire de Matignon qu'ait connu la France et le premier Premier ministre ouvertement homosexuel de l'histoire du pays.

Emmanuel Macron l'a nommé en remplacement d'Élisabeth Borne avec l'espoir de relancer la deuxième partie de son deuxième quinquennat.

Gabriel Attal, Premier ministre français : "Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout, de la confiance, celle accordée à la jeunesse."

Emmanuel Macron dit "compter" sur "l'énergie" de Gabriel Attal pour soutenir et porter son "projet de réarmement et de régénération du pays."

L'entourage du président parle d'un retour aux sources du macronisme" et du "dépassement" des clivages.

Dans l'opposition, Marine Le Pen assure que "les Français ne peuvent rien espérer" du nouveau Premier ministre.

Jean-Luc Mélenchon estime que Gabriel Attal est un simple "porte-parole" et que le "monarque présidentiel gouverne seul".