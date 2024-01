Par Euronews avec agences

Au deuxième jour de sa tournée dans les pays baltes le président ukrainien Volodymyr Zelensky exclut toute "pause" dans la guerre contre la Russie

"Les démocraties ont beaucoup fait pour aider l'Ukraine, mais nous devons faire davantage pour que l'Ukraine soit victorieuse".

C'est par ces mots que le président estonien Alar Karis a accueilli Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien poursuit sa tournée dans les pays baltes et il assure que "la Russie peut être arrêtée".

Volodymyr Zelensky admet que son pays "manque cruellement" de missiles, il réalise que les stocks des alliés s'épuisent, mais refuse d'envisager toute pause dans l'effort de guerre.

Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine : "Faire une pause ? Prendre un risque ? Donner deux ou trois ans à la Fédération de Russie ? Eh bien, ils pourront nous écraser plus tard, donc nous ne prendrions pas un tel risque. Et Dieu merci, toutes les décisions sont prises en Ukraine, et par conséquent, il n'y aura certainement pas de pauses en faveur de la Russie."

La Lituanie a validé une enveloppe supplémentaire de 200 millions d'euros d'aide en faveur de l'Ukraine.

Vilnius s'est engagé à livrer à Kiev dans le courant du mois de janvier des munitions et des transports de troupes.

Les autorités ukrainiennes disent avoir comptabilisé cinq cents bombardements russes entre le 29 décembre et le 2 janvier.

Ce mercredi, un missile russe S-300 s'est abattu sur Kharkiv.

Selon les autorités locales, 11 personnes ont été blessées.