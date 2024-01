L'opposition polonaise dans les rues contre le gouvernement libéral

Par Euronews avec AP

Les partisans du PiS se sont réunis jeudi soir à Varsovie pour protester contre les réformes en cours.

Des dizaines de milliers de partisans du parti "Droit et Justice" se sont rassemblés jeudi soir dans le centre de Varsovie, la capitale polonaise.

Les nationalistes conservateurs du PiS étaient au pouvoir jusqu'au mois dernier et leurs partisant protestent contre les réformes mises en œuvre par le nouveau gouvernement libéralde Donald Tusk.

Le PiS a déjà manifesté depuis sa défaire aux élections d'octobre mais c'est la première fois qu'il mobilise autant de personnes.

La Pologne est clivée entre les soutiens de l'ancien et du nouveau gouvernement et des crises ont éclaté dans les institutions et les médias ces dernières semaines.