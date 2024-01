Par Hafed Al-Ghwell

La résistance des Houthis contre une coalition de puissances régionales et même lointaines n'a fait qu'alimenter leur réputation, les transformant d'un groupe local marginalisé en un acteur régional influent, écrit Hafed Al-Ghwell.

Ces dernières années, le mouvement Houthi s'est imposé comme un nouvel acteur non étatique de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en particulier au Yémen.

Leurs actions ont des répercussions considérables, non seulement sur l'équilibre des forces régionales, mais aussi sur le commerce et la sécurité à l'échelle mondiale. Mais pour beaucoup, la question demeure : qui sont-ils et quel est leur objectif final ?

Le groupe, officiellement connu sous le nom d'Ansar Allah, est un mouvement politico-religieux dirigé par des chiites zaïdites qui a vu le jour dans le nord du Yémen dans les années 1990.

Au départ, il s'agissait d'un mouvement théologique qui protestait contre ce qu'il percevait comme des efforts visant à marginaliser la secte zaïdite et contre la prolifération de l'influence étrangère au Yémen.

Toutefois, au cours des deux dernières décennies, ils sont devenus une force militaire importante et un acteur majeur de la guerre civile yéménite, qui oppose diverses forces nationales et régionales depuis 2004.

Que veulent les Houthis ?

Le principal objectif politique des Houthis est resté le même au fil du temps : obtenir la reconnaissance internationale d'un gouvernement dominé par les Houthis au Yémen.

Toutefois, depuis peu, leurs objectifs consistent à influencer les affaires au-delà des frontières du Yémen. Les Houthis ont fait de la mer Rouge le théâtre de l'affirmation de leur groupe.

On ne saurait trop insister sur l'importance stratégique d'une voie de navigation clé qui comporte deux des 14 points d'étranglement du monde.

Mohammed Ali al-Houthi, ancien président du Comité révolutionnaire, arrive à une manifestation contre les frappes aériennes menées par les États-Unis à Sanaa, janvier 2024 AP Photo

Plus de 10 % du commerce maritime mondial, dont environ 5 millions de barils de pétrole, transitent chaque jour par ce corridor.

En s'attaquant à cette artère du commerce mondial, les attaques des Houthis ne perturbent pas seulement les chaînes d'approvisionnement vitales. Elles mettent également à l'épreuve la détermination de la communauté internationale.

Chaque attaque leur confère une notoriété mondiale, tout en augmentant le coût relatif de la réticence collective de l'Occident à faire pression sur Israël pour qu'il abandonne sa guerre contre le Hamas.

Quel est l'impact de la montée en puissance des Houthis sur le paysage mondial des conflits ?

La montée en puissance des Houthis est révélatrice d'une tendance plus large d'acteurs non étatiques qui gagnent en importance dans les points chauds de la planète en remettant en question les modèles traditionnels de politique mondiale centrés sur l'État.

Leurs "succès" servent de modèle, non seulement pour d'autres groupes non étatiques, mais aussi pour la manière dont les acteurs étatiques peuvent gérer des éléments par procuration dans des contextes extraterritoriaux.

Des partisans houthis scandent des slogans en brandissant des pancartes sur lesquelles on peut lire "Mort à l'Amérique, Mort à Israël", lors d'un rassemblement à Sanaa AP Photo/Hani Mohammed

Les acteurs non étatiques peuvent revêtir de nombreuses formes, qui se chevauchent souvent, pour poursuivre des objectifs idéologiques, politiques, mercenaires ou territoriaux et, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés, pour s'emparer partiellement ou totalement de l'État, comme on l'a vu en Libye.

Ces dernières années, la prolifération de ces groupes armés non étatiques a accéléré la détérioration de la légitimité des États et de leurs capacités institutionnelles dans un paysage conflictuel mondial en pleine effervescence. Il est difficile de contenir ou de contrecarrer ces groupes, en particulier dans les contextes où ils "s'enfoncent".

À ce jour, près de 200 millions de personnes dans le monde vivent dans des zones contrôlées à des degrés divers par des acteurs non étatiques armés, dont la plupart se trouvent en Afrique et dans certaines régions du Moyen-Orient.

L'effet domino des acteurs non étatiques

En tant qu'acteurs non étatiques, les Houthis exercent une influence qu'il est difficile d'ignorer, car ils sont devenus une force de déstabilisation importante à proximité d'une grande artère commerciale mondiale et d'une Corne de l'Afrique instable.

Faisant partie de l'axe de résistance iranien, le groupe est désormais capable de mener des tactiques plus sophistiquées et inhabituellement agressives, ce qui fait craindre une aggravation de l'instabilité régionale.

Des combattants chiites, connus sous le nom de Houthis, brandissent leurs armes à Sanaa, avril 2015 AP Photo/Hani Mohammed

La résistance des Houthis contre une coalition de puissances régionales et même lointaines n'a fait qu'alimenter leur réputation, les faisant passer d'un groupe local marginalisé à un acteur régional influent.

Pour des groupes similaires, elle démontre qu'il est possible de résister et de survivre à l'assaut d'une coalition d'États plus puissants.

L'utilisation efficace de tactiques de guerre asymétriques fournit également une feuille de route à d'autres acteurs non étatiques pour réaliser leurs ambitions dans certains des espaces non gouvernés du monde.

Cette dynamique est importante non seulement parce qu'elle modifie les structures de pouvoir et la dynamique des conflits dans la région, mais aussi parce qu'elle a des implications significatives pour la sécurité mondiale.

Quelle est la voie à suivre ?

Les escalades des Houthis en mer Rouge sont la nouvelle réalité des conflits du XXIe siècle - un monde où des acteurs non étatiques inattaquables et irresponsables exercent une influence meurtrière dans la poursuite d'objectifs étroits au détriment de tout le reste.

En l'absence d'une solution globale aux conflits insolubles de la région, les attaques des Houthis en mer Rouge entraîneront probablement des chocs profonds qui auront un impact disproportionné sur les pays en développement.

Le monde doit être prudent dans sa manière de comprendre et d'interagir avec la prolifération des acteurs non étatiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en adoptant des stratégies qui vont au-delà de l'action militaire cinétique.

Ces stratégies pourraient inclure des négociations crédibles, la résolution des conflits dans la région - en particulier la question palestinienne -, un soutien généreux aux pays appauvris en vue de réformes socio-économiques essentielles, ainsi que d'autres efforts complémentaires visant les causes profondes de l'émergence de groupes tels que les Houthis.

Hafed Al-Ghwell est Senior Fellow et directeur exécutif de l'Initiative pour l'Afrique du Nord à l'Institut de politique étrangère SAIS de l'Université John-Hopkins.

